Fußball | Regionalliga Spektakel in Hälfte zwei: Erfurt dreht irres Spiel gegen den BFC Dynamo

Spektakel in Hälfte zwei: Erfurt dreht irres Spiel gegen den BFC Dynamo

Fünf Tore, drei Platzverweise und ein überglücklicher Sieger. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat gegen den BFC Dynamo ein irres Spiel noch gedreht und klar mit 4:1 (0:1) gewonnen. Bis zur Pause sah es trübe aus für RWE, dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf.

BFC mit der Führung - Erfurt in Unterzahl und verunsichert

Beide Mannschaften hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf, sondern suchten schnell die Offensive. Und die klappte beim BFC hervorragend, allerdings mit gütiger Mithilfe der Erfurter. Bereits in der sechsten Minute klingelte es nämlich im Kasten der Blumenstädter, nachdem RWE-Schlussmann Lorenz Otto nach Zuspiel von Fabinski den Ball vertändelte. Berlins Bennedikt Wüstenhagen kam angesprintet und netzte zur Gästeführung ein. Schock bei den Erfurtern, die lange brauchten, um sich wieder zu sammeln.

Leon Baetge (BFC Dynamo 34), faustet Ball aus dem Strafraum

Der BFC stattdessen nun mit breiter Brust, hatte in der 23. Minute die Riesenchance auf das 2:0, doch Wüstenhagen schoss am leeren Tor vorbei. In der 38. Minute kam es dann knüppeldick für das Gerber-Team, denn Ugondu hatte schon Gelb gesehen und musste nach hartem Einsteigen gegen Amadou vom Platz. Die Blumenstädter nun in Unterzahl. Obwohl noch ordentlich Zeit war, so recht wollte man keinen Pfifferling mehr auf die Erfurter geben.

Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf

Doch nach der Pause nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Zunächst bestimmten die Hauptstädter weiter die Szenerie, doch wie aus dem Nichts kamen die Erfurter zum Ausgleich. Nach einem Eckball bugsierte Ben-Luca- Moritz in der 55. Minute den Ball zum 1:1 über die Linie. Und nur drei Minuten später wurde es noch wilder. El Abed rempelte Aboagye im 16er um und sah dafür Gelb. Zudem gab es Foulelfmeter für Erfurt. Trübenbach ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 2:1.

Das Blatt hatte sich gewendet, denn plötzlich witterten die Gastgeber richtig Morgenluft, dagegen wurden die BFC-Spieler immer nervöser. Folglich sah auch noch Berlins El Abed, der den Elfer verschuldet hatte, in der 61. Minute die Ampelkarte. Und sieben Minuten danach erwischte es noch BFC-Akteur Wüstenhagen mit Gelb-Rot. Unglaublich, Erfurt nunmehr in Überzahl.

Und die Thüringer legten auch im Ergebnis nach. Langner nutzte die Verwirrung in der BFC-Abwehr und netzte zum 3:1 (71.) ein. Wenig später packte Jeremiaha Maluze gar noch das 4:1 drauf. Jetzt waren die Gäste endgültig geschlagen. Ömer Uzun hätte kurz vor Ultimo noch das 5:1 erzielen können, doch Berlins Wießmeier klärte per Kopf auf der Linie. Und dann war Schluss und die Erfurter Fans feierten ihre Mannschaft euphorisch.

vl: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt 02), Robin Fabinski (FC Rot-Weiß Erfurt 21), Til-Linus Schwarz (FC Rot-Weiß Erfurt 03), Torjubel

