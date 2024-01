Erfurt Special Olympics in Thüringen: Fackellauf macht auf Sportevent aufmerksam Stand: 23.01.2024 18:37 Uhr

Am Montag beginnen in Thüringen die Nationalen Winterspiele der Special Olympics. Mit einem Fackellauf in Erfurt wurde auf die Sportveranstaltung aufmerksam gemacht. Rund 900 Athletinnen und Athleten werden in Weimar, Erfurt und Oberhof an den Start gehen.

Von MDR THÜRINGEN

Mit einem Fackellauf vom Rathaus zum Eissportzentrum haben Sportler und Sportlerinnen am Dienstagnachmittag in Erfurt auf die Special Olympics aufmerksam gemacht. Die Nationalen Winterspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung finden in diesem Jahr in Thüringen statt und beginnen am kommenden Montag.

Die Austragungsorte sind Erfurt, Weimar und Oberhof. 900 Athletinnen und Athleten messen sich in zehn Sportarten, darunter Skilanglauf, Eiskunstlauf und Ski Alpin. Es geht um Medaillen und um Qualifikationen für die Weltspiele in Turin im März.

Menschen in die Mitte der Gesellschaft rücken

Rolf Beilschmidt, Präsident von Special Olympics in Thüringen, sagte, ein weiteres Anliegen sei es, Menschen mit Handicap in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Noch zu wenige Vereine und Werkstätten hätten Sportangebote für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Winterspiele sollten deswegen Türöffner sein. Laut Beilschmidt sind derzeit 13 Vereine im Verband organisiert, 40 bis 50 seien das Ziel.

Den Startschuss für die Wettkampfwoche gibt es am Montagabend auf dem Oberhofer Stadtplatz mit einer großen Eröffnungsfeier. Dort wird auch die Flamme der Special Olympics entzündet. Thüringen ist nach 1999 und 2007 zum dritten Mal Gastgeber der Nationalen Winterspiele. Seit 2004 gibt es einen Special Olympics Landesverband.

