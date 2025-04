Zeitplan, Streams und Highlights So läuft das Deutsche Turnfest im MDR Stand: 28.04.2025 12:00 Uhr

Das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig wartet mit zahlreichen sportlichen Höhepunkten auf. Neben den Turn-Europameisterschaften werden vom 28. Mai bis 1. Juni auch zehn Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Der MDR überträgt ausführlich im TV, Stream und Hörfunk.

Montag, 26. Mai 2025

Vor der offiziellen Eröffnung des Turnfests am 28. Mai stehen bereits am Montag (26. Mai) die ersten Wettbewerbe an. Im Rahmen der Turn-EM findet die Qualifikation der Frauen und das Team-Finale der Frauen statt. Zudem steigen die ersten Wettkämpfe im Geräteturnen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften.

Uhrzeit Veranstaltung Live im MDR 18 - 20 Uhr Turn-EM (Team-Finale Frauen) Livestream 18.30 - 20 Uhr Geräteturnen (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream

Dienstag, 27. Mai 2025

Am Dienstag greift die internationale Turn-Elite der Männer ins Geschehen ein. Zunächst mit den Qualifikationen, ehe am Abend im Team-Finale die Europameister gesucht werden. Zum Ausklang des Tages zeigt der MDR eine Dokumentation zum Turnfest in Leipzig.

Uhrzeit Veranstaltung Live im MDR 17.30 - 20 Uhr Turn-EM (Team-Finale Männer) Livestream 22.10 Uhr Doku Deutsches Turnfest TV und Stream

Mittwoch, 28. Mai 2025

Am Tag der offiziellen Eröffnungsfeier nimmt das Turnfest volle Fahrt auf. Bei der Turn-EM geht es im Mixed-Team um Medaillen. Im Geräteturnen und der Rhythmischen Sportgymnastik gibt es Deutsche Jugendmeisterschaften. Abends steigt die große Eröffnungsfeier auf der Festwiese in Leipzig mit einem bunten Programm, Musik und Party.

Uhrzeit Veranstaltung Live im MDR 9 - 18 Uhr Gymnastik/Tanz (Deutschland-Cup) Stream 9.15 - 19 Uhr Rope Skipping (Turnfestwettkampf) Stream 9.30 - 15.20 Uhr Rhythmische Sportgymnastik (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 9.30 - 18 Uhr Prellball (Pokalturnier) Stream 10 - 19.30 Uhr Geräteturnen (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 10.30 - 16 Uhr Trampolinturnen (Pokalwettkämpfe) Stream 17 - 19 Uhr Turn-EM (Mixed-Team Finale) Livestream

Donnerstag, 29. Mai 2025

Mit den Mehrkampffinals der Frauen und Männer bei der Turn-EM steht am Donnerstag ein Highlight an. Daneben messen sich beim Jump Junior Cup drei 24-köpfige Schulteams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in einem einstündigen Sportwettbewerb. Außerdem feiert die Internationale Gala mit hochkarätigen Showgruppen aus aller Welt ihre Turnfest-Premiere.

Uhrzeit Veranstaltung Live im MDR 9 - 18 Uhr Rhythmische Sportgymnastik (Pokalwettkampf) Stream 9 - 20 Uhr Sportakrobatik (Deutsche Meisterschaften) Stream 9.15 - 20 Uhr Rope Skipping (Turnfestwettkampf) Stream 9.30 - 19 Uhr Prellball (Pokalturnier) Stream 9.45 - 17 Uhr Geräteturnen (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 10 - 19.30 Uhr Gymnastik/Tanz (Deutsche Meisterschaften) Stream 10.30 - 18 Uhr Trampolinturnen (Pokalwettkämpfe) Stream 11 - 13 Uhr Prüfungsstücke der DTB Choreographen Stream 14 - 16.30 Uhr Turn-EM (Mehrkampffinals Frauen und Männer) Livestream 15.10 - 15.55 Uhr Doku Deutsches Turnfest (Wdh.) TV und Stream 16 - 17.45 Uhr SpiO "Jump Junior Cup" TV und Stream 20 - 22 Uhr Internationale Gala Livestream

Freitag, 30. Mai 2025

Weiter geht es am Freitag mit den Gerätefinals der Frauen und Männer bei der Turn-EM. Spannung versprechen auch die Wettkämpfe im Prellball, Aerobicturnen und Trampolinturnen. Für Stimmung und spektakuläre Bilder sorgt am Abend das Feuerwerk der Turnkunst in der Leipziger Arena.

Uhrzeit Veranstaltung Live im MDR 9 - 18 Uhr Rhythmische Sportgymnastik (Pokalwettkampf) Stream 9.30 - 13.30 Uhr Geräteturnen (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 9.30 - 17.30 Uhr Bundesfinale "TuJu"-Stars Stream 9.30 - 18 Uhr Prellball (Pokalturnier) Stream 10 - 17 Uhr Gymnastik/Tanz (Deutschland-Cup) Stream 10.30 - 17 Uhr Trampolinturnen (Pokalwettkämpfe) Stream 12 - 15 Uhr Aerobicturnen (Deutschlandpokal und DTB Cup) Stream 16 - 19.30 Uhr Turn-EM (Gerätefinals Frauen und Männer) Livestream 20 - 22 Uhr Gala Feuerwerk der Turnkunst Livestream

Samstag, 31. Mai 2025

Bei der Turn-EM stehen die letzten Entscheidungen in den Gerätefinals an. Auch bei der Team-Weltmeisterschaft im Rhönrad-Turnen werden Medaillen vergeben. Am Abend steigt dann die große Stadion-Gala unter dem Motto "Leipzig verbindet", die das Herzstück des Turnfests darstellt und bei der auch die EM-Medaillen verliehen werden. Für Musik sorgt unter anderem die beliebte Leipziger Band "Die Prinzen".

Uhrzeit Veranstaltung Live im MDR 9 - 18 Uhr Rhythmische Sportgymnastik (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 9.30 - 19.30 Uhr Geräteturnen (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 9.30 - 18 Uhr Rendezvous der Besten (Bundesfinale) Stream 9.30 - 18 Uhr Prellball (Pokalturnier) Stream 10 - 17 Uhr Trampolinturnen (Deutsche Jugendmeisterschaften) Stream 10.45 - 17 Uhr Gymnastik/Tanz (Fachwettkampf) Stream 11 - 19 Uhr Aerobicturnen (Deutsche Meister- und Jugendmeisterschaften) Stream 13 - 16.30 Uhr Turn-EM (Gerätefinals Frauen und Männer) Livestream 15.15 - 17.45 Uhr Rhönrad-WM (Team) Livestream 19.50 - 20.15 Uhr Countdown zur Stadiongala TV und Stream 20.15 - 22.15 Uhr Stadiongala TV und Stream

Sonntag, 1. Juni 2025

Am letzten Tag des Deutschen Turnfests stehen unter anderem die finalen Entscheidungen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Geräteturnen und der Rhythmischen Sportgymnastik an. Der Rhönrad-Nachwuchs sucht zudem seine Team-Weltmeister. Bei der Show "Rendezvous der Besten" treten die Besten aus den Bundesfinals noch einmal auf.