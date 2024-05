Volleyball | Bundesliga Slowenin Fijok kommt: Dresdner SC holt "leidenschaftliche Kämpferin" Stand: 28.05.2024 15:50 Uhr

Der Kader des Dresdner SC nimmt weiter Formen an. Wie der Volleyball-Bundesligist bekanntgab, wird in der kommenden Saison die slowenischen Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok für den DSC auf dem Parkett stehen. Die 21-Jährige wurde mit viel Vorschusslorbeeren bedacht.

Die Kaderplanungen des Dresdner SC für die nächste Saison gehen voran. Am Dienstag (28. Mai) konnte der Volleyball-Bundesligist die Verpflichtung der slowenischen Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok bekannt geben. Die 21-Jährige wurde beim etablierten slowenischen Erstligisten Nova KBM Branik ausgebildet. In der abgelaufenen Saison spielte sie in der griechischen Liga bei AO Thiras.

DSC-Trainer Waibl zur Neuverpflichtung: "Beeindruckende Sprungkraft" und "herausragende Angriffstechnik"

Lorena Lorber Fijok wurde wegen ihrer außergewöhnlichen Athletik und Energie geholt, was DSC-Cheftrainer Alexander Waibl in seiner Einschätzung nur bestätigen konnte: "Lorena ist eine äußerst athletische Außenangreiferin mit beeindruckender Sprungkraft. Sie ist eine leidenschaftliche Kämpferin, die viel Mentalität und Willenskraft in die Mannschaft einbringt. Obwohl sie körperlich nicht die größte Spielerin auf dem Feld ist, verfügt sie über eine herausragende Angriffstechnik, die sie zu einer gefährlichen Angreiferin macht“, sagte der 56-Jährige und fuhr fort: "Wir sind überzeugt, dass sie eine sehr wichtige Spielerin für unser Team sein wird."

Fijok selbst ist "sehr dankbar, die kommende Saison in einem Verein mit so viel Geschichte und Ehrgeiz zu beginnen. Ich freue mich darauf, hart zusammenzuarbeiten und hoffentlich eine erfolgreiche Saison zu haben".

spio/pm