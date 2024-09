Fußball | 3. Liga Siegesserie gerissen: Aue kassiert gegen Bielefeld erste Niederlage Stand: 15.09.2024 15:32 Uhr

Nach vier Siegen in Folge hat Erzgebirge Aue die erste Niederlage kassiert. Dabei mussten sich die Veilchen trotz einer Pausenführung am Ende gegen Arminia Bielefeld verdient mit 1:3 geschlagen geben. Das Team von Trainer Pavel Dotchev verliert somit die Tabellenführung an den punktgleichen (12) Erzrivalen Dynamo Dresden.

Beide Teams begannen schnörkellos und suchten sofort den Weg zum gegnerischen Tor. Die erste Gelegenheit hatten die Gastgeber durch Marcel Bär in der 7. Minute, der aus vollem Lauf zentral abzog und an Keeper Jonas Kerksen scheiterte. Fünf Minuten später hatte Boris Tashchy die nächste Chance, doch auch er scheiterte aus Nahdistanz am Bielefelder Schlussmann. In der 20. Minuten war es erneut Bär, der mit einem Schuss vom Strafraumeck knapp das Gehäuse verfehlte.

Marvin Stefaniak brachte Aue per Elfmeter in Front.

Stefaniak trifft vom Punkt

Auch Bielefeld blieb in der Offensive bemüht. Ein Tor von Andre Becker wurde jedoch wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht gegeben (22.). In der 26. Minute erwischte Bielefelds Maximilian Großer Kilian Jacob vor der Strafraumgrenze im Gesicht. Statt eines Freistoßes zeigte der Referee auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Marvin Stefaniak (28.) sicher zur Auer Führung. In der Nachspielzeit gab es eine weitere Großchance für die Platzherren, doch Bär verpasste ein Zuspiel von Jacob nur um Zentimeter.

Bielefeld dreht nach der Pause auf

Nach dem Wechsel erhöhte Bielefeld den Druck. Die Bemühungen belohnte Stefano Russo mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern. Aue hätte kurz darauf fast erneut in Führung gehen können, doch Kerksen war nach einem abgefälschten Schuss erneut zur Stelle (58.). Mehr Erfolg hatte die Arminia in der 56. Minute: Nach starker Vorarbeit von Becker nickte Mael Corboz (58.) die Kugel zur Bielefelder Führung in die Maschen.

Aues Maxim Burghardt im Zweikampf mit dem Arminia-Torschützen Mael Corboz.

Aue schien danach beeindruckt. Trotz einiger Wechsel konnten die Gastgeber nicht mehr an ihr Spiel aus der ersten Halbzeit anknüpfen. Indes schlugen die Ostwestfalen in der 78. Minute erneut zu, als Marius Wörl einen blitzsauberen Konter mit dem 3:1 krönte. Auch danach fiel der Elf von nichts mehr ein, während Arminia durch Wörl (87.) eine weitere Großchance vergab.

SpiO/lta