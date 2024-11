Eishockey | DEL2 Sieg für die Eislöwen - Nullrunde für Füchse und Eispiraten Stand: 17.11.2024 22:33 Uhr

Am 19. Spieltag der DEL2 hat es nur für die Eislöwen aus Dresden zu einem Sieg gereicht. Die Eispiraten Crimmitschau unterlagen vor heimischer Kulisse, die Lausitzer Füchse verpassten auswärts eine Überraschung.

Eispiraten Crimmitschau gehen erneut leer aus

Die Eispiraten Crimmitschau haben auch die zweite Partie nach der Länderspielpause nicht für sich entscheiden können. Das Team von Jussi Tuores unterlag in der 2. Eishockey-Bundesliga dem EHC Freiburg vor 2.649 Zuschauern im Sahnpark mit 1:4.

Die Offensive der Gastgeber kam zunächst nur schwer ins Spiel. Spencer Naas nutzte eine Hereingabe zur Gästeführung (14.). Erst danach kamen die Westsachsen zu Gelegenheiten. Ein Doppelschlag von Filip Reisncker (28.) und Yannick Burghardt per Konter (31.) führte zum 0:3. Roman Zaps Handgelenkschuss zum 1:3 (43.) brachte Hoffnung. Erneut Naas machte dann jedoch mit einem Abschluss ins leere Tor alles klar (60.).

Sieg in Regensburg: Erfolgreiches Wochenende für die Eislöwen

Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Spiel am Wochenende für sich entschieden. In Regensburg feierten die Blau-Weißen am Sonntag einen klaren 4:0-Erfolg.

Der Tabellendritte ging durch Tomas Andres verdient in Führung (11.) und scheiterte danach immer wieder an Torwart Eetu Laurikainen. Auch Dresdens Goalie Janick Schwendener konnte sich, gleich zweimal gegen Ryon Moser (28.), auszeichnen. Dane Fox erhöhte dann in Überzahl im Nachschuss (40.). Johan Porsberger erhöhte wieder in Überzahl (51.). Porsberger hatte beim Derby-Sieg am Freitag gegen Crimmitschau doppelt getroffen.

Matej Mrazek setzte in Regensburg den Schlusspunkt (60.) für Dresden, das im letzten Drittel auf kontrollierte Offensive setzte. Eislöwen-Coach Niklas Sundblad sagte: "Wir sind sehr zufrieden, hier ist es nicht leicht zu gewinnen. Wir schießen das wichtige 1:0 und können dann mit dieser Führung im Rücken spielen. Dann fällt das 2:0. Wir haben es defensiv sehr gut gemacht und nutzen unsere Konterchancen. Es war ein sehr solides Spiel."

Lausitzer Füchse verpassen Überraschung in Krefeld

Die Lausitzer Füchse haben in der DEL2 eine Überraschung beim Tabellenzweiten Krefeld Pinguine verpasst. Trotz vier eigener Treffer beim Favoriten gab es am Sonntag eine 4:6-Niederlage.

Lane Scheidl brachte die Sachsen, die zuletzt zweimal gewonnen hatten, in Front (17.), 1:11 Minuten später hieß es nach schnellen Treffern von David Cerny und Matt Marcinew plötzlich 1:2. Clarke Breitkreuz glich für Weißwasser aus (28.). 31 Sekunden später ging Krefeld durch Cerny wieder in Führung. Davis Vandane erhöhte (33.), Jordan Taupert gelang der Anschluss zum 3:4 (38.). Max Newton stellte auf 5:3 (44.), Jeremey Beaudry für Weißwasser auf 4:5 (46.). Das 6:4 erzielte schließlich Alexander Weiß 4:58 Minuten vor dem Ende.

