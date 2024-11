Fußball | Regionalliga Sieben furiose Minuten reichen Eilenburg für den Heimsieg Stand: 30.11.2024 14:59 Uhr

Der FC Eilenburg sichert sich durch einen überzeugenden Auftritt gegen Plauen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste hingegen enttäuschten auf ganzer Linie und wurden phasenweise regelrecht überrollt.

Big Points im Abstiegskampf für den FC Eilenburg! Gegen den Tabellennachbarn VFC Plauen feierten die Nordsachsen einen klaren 4:0 (3:0)-Sieg und verkürzten den Rückstand in der Tabelle auf nur noch einen Punkt. Den Grundstein für den Erfolg legten Lennert Möbius (21., 28.) und Alexander Vogel (25.) bereits in der ersten Halbzeit, als der FCE innerhalb von nur sieben Minuten drei Tore erzielte und das Spiel früh für sich entschied. Ein Aufbäumen der Gäste aus dem Süden des Freistaats war auch im zweiten Durchgang kaum zu erkennen –stattdessen blieb Eilenburg weiterhin spielbestimmend und setzte in der Nachspielzeit durch Noah Baumann (90.+2) den Schlusspunkt zum 4:0.

Eilenburg - Plauen

Beide Teams konnten in den vergangenen Partien ergebnistechnisch nicht überzeugen. Der Gast aus Plauen reiste mit drei Niederlagen in Folge im Gepäck an – auch wenn die Gegner in besagten Spielen mit Rot-Weiß Erfurt (1:2), Altglienicke (0:1) und Lok Leipzig (0:1) denkbar stark und die Ergebnisse äußerst knapp waren. Plauens Trainer Karsten Oswald nahm im Vergleich zur Vorwoche zwei Wechsel vor: Für den gesperrten Paul Kämpfer rückte Kevin Werner in die Startelf, zudem ersetzte Daniel Heinrich Alexander Morosov. Beim Gastgeber aus Eilenburg wechselte Coach Sascha Prüfer nur auf einer Position: Alexander Vogel rückte für Raimison Dos Santos ins Team. Die Bilanz des FCE sah zuletzt sogar noch düsterer aus als die des Gegners – fünf der letzten sechs Spiele gingen verloren.

Eilenburg überrumpelt kopfloses Plauen in sieben Minuten

Dementsprechend war den 248 Zuschauern im Ilburgstadion die Marschrichtung der Partie bereits im Vorfeld klar: Hohe Intensität und viel Kampf. Genau so verliefen auch die ersten 20 Minuten – bis der FCE ein wahres Feuerwerk abbrannte. Möbius eröffnete eine spektakuläre Phase von nur sieben Minuten mit dem Führungstreffer (21.), nachdem er eine präzise Vorlage von Benjamin Luis verwertete. Nur vier Minuten später zeigte Schiedsrichter Lukas Pils nach einem Handspiel eines Plauener Abwehrspielers auf den Punkt. Alexander Vogel ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän vom Schützen aus gesehen ins rechte Eck zum 2:0 (25.). Doch Eilenburg hatte noch nicht genug: Der FCE spielte sich in einen wahren Rausch, und erneut war es Möbius, der glänzte. Dieses Mal schnappte er sich den Ball halblinks außerhalb des Strafraums, ließ mehrere Verteidiger stehen und schloss eiskalt ins kurze Eck zum 3:0 (27.) ab. Damit war die Partie früh entschieden.

Plauen blieb auch nach diesem Schock von der Rolle, während sich die Gastgeber weitere Chancen erspielten. Bis zur Halbzeit fielen jedoch keine weiteren Tore.

Kein Aufbäumen - Eilenburg kontrolliert und kontert

Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist schnell erzählt: Der FC Eilenburg musste nicht mehr tun, als das Spiel zu verwalten – Plauen konnte nicht mehr tun, als Schadensbegrenzung zu betreiben. Einen Treffer gab es allerdings noch zu bejubeln: Noah Baumann veredelte in der Nachspielzeit einen Eilenburger Konter zum 4:0 (90.+2).

Mit diesem überzeugenden Sieg bleibt der FC Eilenburg zwar auf Tabellenplatz 16 hinter dem VFC Plauen (Platz 15), verkürzt jedoch den Rückstand auf nur einen Punkt.

sbo