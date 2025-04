Fußball | 3. Liga "Seuche in der Kabine" – Erzgebirge Aue mit Personalsorgen vor Stuttgart II Stand: 03.04.2025 16:16 Uhr

Ausgerechnet vor dem wichtigen Abstiegsknaller gegen Stuttgart II gehen Erzgebirge Aue die Spieler aus. Wer konkret fehlt, wurde nicht bekannt. Aber klar ist: Der kommende Gegner kommt mit extra-breiter Brust.

Bekommt Erzgebirge Aue am Samstag (5. April, 14 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) elf gesunde Spieler zusammen? Zwei Tage vor dem richtungsweisenden Spiel gegen die U23 des VfB Stuttgart konnte das FCE-Trainer Jens Härtel nicht sagen: "Wir haben ein paar Probleme, aber wir können abschließend keine konkreten Antworten geben. Es ist eine Tagesgeschichte", hielt sich der Coach der "Veilchen" arg bedeckt, was den Gesundheitszustand seines Teams betrifft.

Kann Stefaniak (Mitte) am Samstag wieder spielen? Härtel: "Es ist einer der Kandidaten"

Härtel: "Morgen passiert was anderes"

Immerhin war dem Übungsleiter am Donnerstag (3. April) bei der Pressekonferenz zu entlocken, dass von der Startelf der jüngsten 0:1-Niederlage in Cottbus "nicht so viele betroffen" seien. Pressesprecher Lars Töffling sprach zudem von einer "Seuche in der Kabine." Mehr wollten Härtel und Töffling nicht preisgeben, denn, "das macht keinen Sinn. Heute sage ich das und morgen passiert was anderes."

Bekannt ist der Achillessehnenriss von Marcel Bär und der Kreuzbandriss von Can Özkan, zudem die Sprunggelenksverletzungen von Wiliam Kallenbach und Niko Vukancic – und, dass Marvin Stefaniak an einem Infekt leide. Konkret auf Stefaniaks Rückkehrchancen angesprochen, sagte Härtel: "Er ist einer der Kandidaten. Ob er aber zurückkommt, weiß ich Stand jetzt nicht."

Stuttgart II hat Dynamo, Cottbus, FCS besiegt

Was allerdings jedem im Lößnitztal klar ist: Die bedrohlichen Plätze sind nach zuletzt drei Niederlagen in der Liga wieder näher gerückt. Vier Punkte trennen den FCE nur noch von der Abstiegszone. Und: der kommende Gegner reitet aktuell auf einer Erfolgswelle. Vier der jüngsten sechs Spiele gewann der Schwaben-Nachwuchs. In der Rückrunde wurden dabei mit Dynamo Dresden, Energie Cottbus und Saarbrücken drei Aufstiegsaspiranten besiegt. So konnte sich Stuttgart II aus der Abstiegszone kämpfen, ist aktuell 16. – drei Zähler hinter Aue.

Härtel: "Das ist bei zweiten Mannschaften so ..."

"Die Jungs sind bereit. Jeder kann die Tabelle lesen", verspricht Härtel. Über Stuttgart weiß der 55-Jährige: "Das ist keine Laufkundschaft." Überrascht vom Höhenflug des VfB ist der Aue-Trainer allerdings nicht: "Das ist so bei zweiten Mannschaften. In der Regel spielen sie eine bessere Rückrunde."

Coach fordert "Zweikampfschärfe"

Und wie kann Aue Stuttgart schlagen? "Ein gutes Mittel gegen zweite Mannschaften ist, mit einer ordentlichen Zweikampfschärfe zu Werke zu gehen. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, um gegenzuhalten und sie zu schlagen. Das ist auch möglich." Bleibt noch zu hoffen, dass Härtel bis Samstag elf gesunde Startelfspieler und fünf Auswechsler zusammenbekommt.

Dirk Hofmeister