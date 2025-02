Handball | Bundesliga Sebastian Hinze beerbt Misha Kaufmann beim ThSV Eisenach Stand: 20.02.2025 11:55 Uhr

Er ist in Erlangen eine Legende, holte mit den Rhein-Neckar Löwen den Pokal und soll ab Sommer den ThSV Eisenach in der dritten Saison in Folge in der Bundesliga halten. Sebastian Hinze ist neuer Trainer der Thüringer.

Das Trainergeheimnis ist gelüftet. Der ThSV Eisenach wird mit Sebastian Hinze in die neue Saison gehen. Das teilte der Handball-Bundesligist am Donnerstag (20. Februar) mit. Der 45-Jährige steht aktuell noch bei Ligakonkurrent Rhein-Neckar Löwen, sein Vertrag dort endet nach drei Jahren ebenfalls im Sommer. Bei den Wartburgstädtern erhält er einen Dreijahresvertrag.

Viel Wirbel um Misha Kaufmann

Damit endet eine wochenlange Hängepartie bei den Eisenachern. Misha Kaufmann, der dreieinhalb Jahre Verantwortung hatte und den Verein zurück in die 1. Bundesliga führte, wechselt auf eigenen Wunsch im Sommer nach Stuttgart und hatte entsprechend seines länger datierten Vertrags aufheben lassen. Vorausgegangen waren im Dezember des vergangenen Jahres viel Unruhe und auch gegenseitige Vorwürfe.

Mit Sebastian Hinze bekommen die Eisenacher einen gestandenen Trainer, der schon bewiesen hat, dass er erfolgreich mit einer Mannschaft arbeiten kann. Die Löwen führte er im Jahr 2023 zum Pokalsieg – unvergessen der Finalkrimi mit Siebenmeterwerfen gegen den SC Magdeburg. Zuvor hatte Hinze in Erlangen gespielt und später auch erfolgreich als Trainer an der Linie gestanden. Ab 2012 war er zehn Jahre im Amt als Cheftrainer und schaffte zweimal den Aufstieg in die Bundesliga.

Sebastian Hinze nach dem Pokalsieg 2023 mit den Rhein-Neckar Löwen

In Eisenach tritt der gebürtige Wuppertaler in große Fußstapfen. Misha Kaufmann etablierte den ThSV in der Eliteliga und wird in dieser Saison zum zweiten Mal souverän den Klassenerhalt schaffen.

rei