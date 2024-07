Volleyball | Bundesliga Schwarz-Weiß Erfurt hat den Kader komplett Stand: 26.07.2024 14:34 Uhr

Bevor am Montag (29. Juli 2024) die Vollerballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt die Vorbereitung auf die Saison starten, wurde die letzte Kaderlücke geschlossen. Die Neue kommt aus den USA, spielte zuletzt in Schweden.

Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt hat den Kader komplettiert. Wie der Verein am Freitag (26.07.2024) bekanntgab, kommt Kira Thomsen nach Thüringen. Die Außenangreiferin kommt vom amtierenden schwedischen Meister und Pokalsieger Örebro VBS.

Kira Thomsen von Erfurt begeistert

Dort hatte die 22-jährige ihre erste Profistation erfolgreich absolviert, wurde nach der Saison zur besten Angreiferin der Liga gekürt. "Wir haben nach einer annahmestarken Außenangreiferin gesucht, die zugleich auch offensiv unser Spiel beleben soll", skizzierte Erfurts Trainer Mateusz Zarczynski das Anforderungsprofil, in welches Thomsen gepasst habe.

Die Neue freut sich auf ihre zweite Profistation: "Ich bin wirklich begeistert, meine Profi-Karriere in Erfurt fortzusetzen. Vor allem aufgrund dessen, was für eine wettbewerbsstarke Liga die Bundesliga ist." Am kommenden Montag beginnt die Vorbereitung beim Bundesligisten mit einem viertägigen Trainingslager in Oberhof. Saisonstart ist am 28. September.

Der komplette Kader:

Isabella Noble

Antonia Greskamp

Mia Stauß

Mia Kettner

Ana Krulj

Lara Darowski

Pia Mohr

Kira Thomsen

Sina Siebert

Kaylee Oscarson

Elisabeth Sandbothe

Alina Zellin

SpiO/pm