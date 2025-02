Basketball | BBL Schock bei den Niners - Saison-Aus für Allrounder Uguak Stand: 04.02.2025 13:15 Uhr

Die Niners Chemnitz haben den Auswärtssieg am Sonntag in Bonn teuer bezahlen müssen. Denn Aher Uguak verletzte sich in dem Spiel schwer. So schwer, dass die Saison für den 26-Jährigen beendet ist.

Small Forward Aher Uguak fehlt Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz mindestens bis zum Saisonende. Wie der sächsische BBL-Klub am Dienstag (4. Februar 2025) bekannt gab, zog sich der Kanadier beim 84:80-Sieg am Sonntag in Bonn einen Patellasehnenriss im linken Knie zu. Die Verletzung soll noch in dieser Woche operiert werden. Die Niners rechnen mit einer Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten.

Teamkollegen leiden mit Uguak

Der 26-jährige Uguak verdrehte sich am Sonntag bereits in der 16. Minute bei einer Aktion unter dem Bonner Korb das linke Knie, musste noch auf dem Parkett behandelt und ausgewechselt werden. Schon während des Spiels war eine schwere Verletzung vermutet worden, nach dem Auswärtssieg hielten Uguaks Teamkollegen das Trikot des 2,01-Meter-Allrounders in die Höhe. Gewissheit über die Schwere der Verletzung gab schließlich eine Untersuchung am Montag.

Die Situation, in der sich Uguak verletzt - nun fehlt er lange.

Rehabilitation zieht sich "über Wochen und Monate"

"Aufgrund des nunmehr erlittenen Patellasehnenrisses wird Uguak in den nächsten Tagen operiert und soll anschließend seine Rehabilition in Chemnitz aufnehmen. Diese wird sich über Wochen und Monate ziehen, bis der Kanadier völlig genesen ist und hoffentlich in alter Stärke aufs Spielfeld zurückkehren kann", heißt es in der Pressemitteilung von Dienstag.

Uguak, der seit 2022 für die Niners spielt, ist bisher ein echter Dauerbrenner und Punktegarant gewesen. In 139 Spielen für die Sachsen brachte er es auf 1.314 Punkte für die 99ers, er steht damit in der ewigen Bestenliste des Klubs auf Rang sieben. In dieser Saison steuerte er in 26 Pflichtspielen durchschnittlich 12,2 Punkte bei, stand dabei wettbewerbsübergreifend mehr als 32 Minuten auf dem Parkett. In den vergangenen zweieinhalb Jahren verpasste der Hüne aus Nordamerika nur ein Pflichtspiel - nun kommen gleich viele dazu.

Nachverpflichtung möglich

Wie der Verein mitteilte, wolle man nun den Markt sondieren und möglicherweise mit einer Nachverpflichtung auf den Ausfall von Uguak reagieren. Da im Team aber bereits sieben Ausländer aktiv sind und in der BBL nur sechs pro Spiel aktiv sein dürfen, müsse ein Neuzugang ganz genau passen, sagte Niners-Sprecher Matthias Pattloch auf Nachfrage von SPORT IM OSTEN. "Parallel werden die Verantwortlichen nunmehr die Situation und den Spielermarkt genau prüfen, um zu entscheiden, ob gegebenenfalls noch ein Uguak-Ersatz für den Rest der Saison an Bord geholt wird", heißt es dazu in der Niners-Pressemitteilung.

dh/pm