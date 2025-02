Handball-Champions-League SC Magdeburg zwingt Aalborg in die Knie und hat die Playoffs vor Augen Stand: 19.02.2025 22:37 Uhr

Nach dem Auswärtssieg in Kielce sowie dem anschließenden Bundesliga-Ausrufezeichen gegen Melsungen ringt der SC Magdeburg in der Champions League nun auch Aalborg HB nieder. Das Weiterkommen ist ganz nah.

Der SC Magdeburg ist noch einen Schritt vom Einzug in die Playoffs der Champions League entfernt. Dank einer aufopferungsvollen Energieleistung zwang das verletzungsgeplagte Team von Cheftrainer Bennet Wiegert den dänischen Meister Aalborg Handbold mit 32:31 (17:17) in der heimischen Getec-Arena in die Knie.

Mit einem Glanzreflex in allerletzter Sekunde gegen den verdeckten Wurf von Aleks Vlah sicherte Keeper Sergey Hernandez dem SCM endgültig den fünften Sieg im zwölften Gruppenspiel. Offensiv überzeugten vor allem Felix Claar und Michael Damgaard (je acht Tore) sowie der fehlerfreie Matthias Musche (5/5).



Getrübt wurde die Freude jedoch durch den frühzeitigen Ausfall von Gisli Kristjansson, der bereits in der fünften Minute umgeknickt war und nicht mehr auf die Platte zurückkehrte. Aufgrund des direkten Vergleichs würde schon ein Remis am kommenden Mittwoch (26. Februar, 18:45 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) bei Kolstad IL in Norwegen das vorzeitige Ticket in die K.o.-Runde bedeuten.

