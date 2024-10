Handball | Champions League SC Magdeburg will Champions League nicht wegschenken Stand: 29.10.2024 13:45 Uhr

In der Bundesliga ist der SCM kaum zu stoppen, aber in der Königklasse klemmt es bisher beim Team von Trainer Bennet Wiegert. Ein Sieg aus sechs Spielen, da ist ein Erfolg am Mittwoch gegen Zagreb schon Pflicht.

Trotz der bislang mäßigen Saison in der Champions League rechnet sich der SC Magdeburg noch alle Chancen auf die K.-o.-Phase der Königsklasse aus. Vor der Begegnung gegen RK Zagreb am Mittwoch (18.45 Uhr im Liveticker und Audiostream) sagte Trainer Bennet Wiegert, die Mannschaft sei weit davon entfernt, den Wettbewerb abzuschenken und sich nur auf die Bundesliga zu konzentrieren. "Beide Wettbewerbe haben für uns eine hohe Priorität, sagte Wiegert.

SCM mit nur einem Sieg aus sechs Spielen

Nach sechs Spielen haben die Magdeburger derzeit erst einen Sieg zu Buche stehen und werden das ursprünglich ausgegebene Ziel, einen der ersten beiden Plätze nach der Gruppenphase zu belegen und damit direkt ins Viertelfinale einzuziehen, mit großer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Trainer vertraut seinem Team "Ich habe Vertrauen in die Jungs und weiß, dass sie noch punkten können. Wir waren auch in Barcelona gar nicht so weit weg, auch wenn das Ergebnis etwas anderes sagt. Wir schauen, wie wir diesen Wettbewerb noch maximal für uns nutzen können und dann in hoffentlich anstehenden K.o.-Spielen über uns hinauswachsen können", betonte Wiegert.

Wir müssen nun Punkte holen

Zagreb sieht er als wichtigen Kontrahenten um die Teilnahme am Achtelfinale. "Die Tabelle zeigt deutlich, dass uns Punkte fehlen und wir nun Punkte holen müssen, egal, wie der Gegner heißt. Und ich habe auch immer gesagt, dass Heimspiele wichtig sein können. Und da haben wir auch schon zwei Niederlagen gegen Nantes und Kielce hinnehmen müssen", sagte der Trainer.

dpa