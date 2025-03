Handball | Champions League SC Magdeburg: Wiegert hofft auf Sieg und die Füchse Stand: 04.03.2025 16:59 Uhr

Am letzten Spieltag der Gruppenphase will der SC Magdeburg trotz sicherer Playoff-Qualifikation nichts herschenken. Das Ziel ist ein Sieg und der vierte Platz. Und auch der Wunschgegner für die Zwischenrunde steht fest.

Für Bennet Wiegert zählt am Mittwoch (5. März 2025/18:45 Uhr im Liveticker) nur ein Sieg. Der Trainer des SC Magdeburg will im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen PICK Szeged unbedingt Platz vier in der Tabelle holen. "Was auch immer der bringt ... auch wenn dann ein schwererer Weg ins Final Four wartet. Das ist egal. Du musst dann liefern", stellte der 43-Jährige klar.

Durch das vorzeitige Erreichen der Playoffs geht der SCM mit etwas weniger Druck in das Spiel, gibt Wiegert zu. Dennoch dürfe sein Team nicht nachlassen: "Das Mindset, das ich seit neun Jahren beim SCM zu vermitteln versuche, ist: 'Wir gehen in ein Spiel und wollen das gewinnen'." Bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied hätten die Sachsen-Anhalter den direkten Vergleich gegen Szeged für sich entschieden.

Rückkehr von Smarason, Thulin und Kalarasch

Aber das wird kein leichtes Unterfangen. Die Ungarn, bei denen mit Janus Smarason (2023 bis 2024), Tobias Thulin (2018 bis 2021) und Gleb Kalarasch (2017 bis 2018) drei Ex-SCM-Profis im Kader stehen, haben nicht nur das Hinrundenspiel gegen das Wiegert-Team gewonnen (31:29), zuletzt holten sie gegen Spitzenreiter FC Barcelona zudem ein achtbares Remis. Zudem hat Szeged mit Mario Sostaric den aktuell erfolgreichsten Werfer der Champions League in seinen Reihen. 91 Tore hat er bereits auf seinem Konto.

Wiegert schielt auf die Füchse

Obwohl sich Wiegert in erster Linie mit dem kommenden Gegner beschäftigt, einen Blick voraus wagt er dennoch: "Wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich Berlin wählen." Auch wenn es dann drei Duelle am Stück mit den Füchsen geben würde, alleine wegen des geringeren Reisestresses würde der SCM-Coach den Hauptstadtclub präferieren. Und dann käme noch die Unterstützung der Fans dazu, die ebenfalls nur einen kurzen Anreiseweg hätten. "Ich würde es großartig finden, Berlin zu matchen!"

SpiO