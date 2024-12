Jahresrückblick 2024 | Mai SC Magdeburg vorzeitig Meister - Hallescher FC steigt nach 12 Jahren ab Stand: 26.12.2024 10:00 Uhr

In unserem SPORT-IM-OSTEN-Jahresrückblick blicken wir auf die Highlights 2024 zurück. Teil 5: Es war die (fast) perfekte Saison: Die Handballer des SC Magdeburg sichern sich Ende Mai mit der Deutschen Meisterschaft den dritten Titel. Große Enttäuschung dagegen beim Halleschen FC, der aus der 3. Liga absteigt.

Das dritte Häkchen in einer Saison, die man als einmalig bezeichnen kann. Die Handballer des SC Magdeburg sichern sich im Mai vorzeitig die Deutsche Meisterschaft, holen nach der Klubweltmeisterschaft und dem DHB-Pokal damit bereits den dritten Titel in einer Saison. Einziger kleiner Schönheitsfehler: Im Final Four der Champions League verpassen die Magdeburger Handballer die Titelverteidigung.

Zum dritten Mal Deutscher Meister - Spieler und Trainer jubeln mit der Meisterschale!

Nur zwei Niederlagen in 34 Spielen

Eigentlich war der SCM vor diesem Auswärtsspiel am 30. Mai so gut wie sicher Deutscher Meister. Aber um alles auch praktisch klarzumachen, sollte bei den Rhein-Neckar Löwen noch ein Sieg her. Und wie schon über die gesamte Saison zeigte das Team von Cheftrainer Bennet Wiegert erneut eine überragende Leistung, fegte mit 34:21 über die zahmen Löwen hinweg.



"Die dritte Spielzeit in Folge etwas in den Händen zu halten ist schon überragend. Es ist die bislang erfolgreichste Saison in der Geschichte des SC Magdeburg", blickte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt auf die unglaubliche Spielzeit des SCM zurück. Dabei hatten die Magdeburger in der Bundesliga in 34 Spiele gerade einmal zwei verloren. "Ich denke, das Heimspiel gegen Berlin und der Auswärtssieg in Flensburg waren die großen Meilensteine", erklärte Schmedt, für den die Meisterschaft das "Nonplusultra" war.

"Kleine" Feier mit den Fans am Rathaus

Anders als nach dem Pokaltriumph gab es diesmal auch eine Feier mit den Fans, obwohl alles wegen der noch bevorstehenden Champions League etwas gedämpft stattfand. "Wir versuchen, das Feiern im Rahmen zu halten. Wenn wir es übertreiben oder über die Stränge schlagen, dann wissen wir als Profisportler, dass es schwierig werden könnte", sagte SCM-Linksaußen Lukas Mertens unmittelbar nach dem Abpfiff in Mannheim. Mit einem Doppeldeckerbus traf der SCM dann am 3. Juni am Magdeburger Rathaus ein, wo bereits 4.000 jubelnde Fans auf ihre Helden warteten. Auf dem Balkon wurden dann die drei gewonnenen Trophäen präsentiert. Die Bundesliga-Saison hatte der frisch gebackene Meister zuvor noch mit einem 37:34 gegen die HSG Wetzlar abgeschlossen.

Vierter Titel der Saison bleibt dem SCM verwehrt

Typisch auch für Erfolgstrainer Bennet Wiegert, der bei aller Freude und Euphorie nie den Blick für das Wesentliche verliert. "Wir brauchen in unserem Sport immer die Balance zwischen Lockerheit, Fokus und Angespanntheit", ist sein Credo. Um das große Ziel zu erreichen, dauerhaft in der europäischen Spitze mitzuspielen, müsse man hart arbeiten und "den Ball flachhalten". Im Final Four der Champions League musste sich der SCM den starken Dänen aus Aalborg im Halbfinale mit 26:28 geschlagen geben. Dennoch blieb und bleibt es eine fantastische Saison des SC Magdeburg.

Die Spieler des SC Magdeburg nach der Champions-League-Partie beim dänischen Verein Aalborg HB.

Nach zwölf Jahren: Hallescher FC steigt aus der 3. Liga ab

Dieser Abstieg kam nicht aus dem Nichts. Der Hallesche FC muss nach zwölf Jahren Zugehörigkeit in der 3. Liga den bitteren Gang in die Regionalliga machen. Am Ende sollte es diesmal nicht reichen, nachdem sich der HFC in den vergangenen Jahren immer noch irgendwie retten konnte.

Brian Behrendt und Niklas Kreuzer enttäuscht nach dem feststehenden Abstieg aus der 3. Liga.

Feuerwehrmann hilft diesmal nicht

Trainer Stefan Reisinger, der kurz zuvor für Sreto Ristic als erhoffter Retter verpflichtet worden war, fasste es nach dem feststehenden Abstieg gut zusammen: "Wir sind nicht heute abgestiegen." Es war ein steter Weg, nachdem man 2019 noch die Saison auf Platz vier abgeschlossen hatte.

Der Abwärtstrend hatte auch mit fehlender Kontinuität auf dem Trainer- und Sportdirektor-Posten zu tun. Der aktuelle Sportchef Daniel Meyer ist der fünfte seit 2016, Reisinger war der vierte Coach seit 2020.

Neue Hoffnung unter Zimmermann

Es folgte ein riesiger Umbruch, mit Mark Zimmermann kam ein neuer Cheftrainer, dazu viele Spieler mit Stallgeruch. Und die Mischung scheint zu stimmen. Nach einem etwas holprigen Start hat der HFC die Regionalliga angenommen und sich bis auf den zweiten Platz hinter einem überraschend starken 1. FC Lok Leipzig geschoben. Eine sofortige Rückkehr ist also noch möglich, zumal auch die Fans weiter ins Stadion strömen. Im Schnitt kamen bisher über 6.600 Zuschauer zu den Heimspielen, nur Jena hatte mehr in der Regionalliga.

rei