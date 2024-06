Handball Champions League Magdeburgs Quadrupel-Traum platzt gegen Aalborg Stand: 08.06.2024 16:50 Uhr

Der Traum von der Titelverteidigung ist ausgeträumt: Der SC Magdeburg muss sich beim Final Four der Champions League einer starken Aalborger Mannschaft geschlagen geben. Zehn Tore von Omar Ingi Magnusson reichten nicht.

Der SC Magdeburg hat die Titelverteidigung in der Champions League verpasst. Das Team von Trainer Bennet Wiegert unterlag im Halbfinale gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold mit 26:28. Im zweiten Semifinale stehen sich am Abend der THW Kiel und der FC Barcelona gegenüber.

Zähes Ringen - Aalborg nimmt Kristjansson aus dem Spiel

Bennet Wiegert hatte vor dem dänischen Meister gewarnt, der über einen vorzüglichen Rückraum verfüge. Und der Coach der Magdeburger sollte Recht behalten. In der mit 20.000 Fans gefüllten Halle in Köln entwickelte sich ein sehr enges, hart umkämpftes Spiel. Aalborg ließ es aus dem Rückraum mit Mads Hoxer krachen, der in der ersten Halbzeit vier Tore machte. Und die Dänen zogen sich bei Tor oder Ballverlust extrem schnell zurück. So kam der SCM im ersten Durchgang zu keinem Gegenzug-Treffer. Es war eng, kein Team konnte im ersten Durchgang auf zwei Tore davonziehen. Magdeburg musste sich jedes Tor hart erarbeiten, Gisli Kristjansson war fast komplett abgemeldet. Dafür knipste Omar Ingi Magnusson fünf Mal. Und Sergey Hernandez hatte zwischen den Pfosten wieder einen guten Tag erwischt. So ging es mit einem 11:11 in die Kabinen. Die beiden Schiedsrichterinnen aus Frankreich schafften es übrigens mit ihrer großzügigen Auslegung, dass es in 30 Minuten keine Zeitstrafe und keine Gelbe Karten gab.

Mads Hoxer Hangaard und Chrstian O'Sullivan (v.l.) im Duell.

Magdeburg scheitert an Landin

Auch nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen nicht viel. Aalborg ließ überhaupt nicht nach, der SCM blieb aber dran, kein Team konnte davonziehen. Dann ließ es Matthias Musche von Linksaußen zwei Mal krachen, aber die Dänen hatte immer wieder die Antwort. Nach 44 Minuten stand es 18:18, dann musste Christian O’Sullivan nach einem Foul mit Rot vom Parkett. Doch die Magdeburger bewiesen Nehmerqualitäten, blieben auch in Unterzahl dran und führten durch Magnussons Tore nach 49 Minuten mit 21:20. Doch Aalborg baute kräftemäßig einfach nicht ab, spielte in der Schlussphase seine Angriffe mit einem Extra-Spieler und ging ausgerechnet zwei Minuten vor Schluss mit 27:25 in Führung. Die Magdeburger scheiterten da ausgerechnet doppelt am bis dahin eher blassen Keeper Niklas Landin. Zwar gelang Magnusson vom Punkt noch der Anschluss, mehr aber nicht mehr.

Mads Hoxer Hangaard und Janus Dadi Smarason

rei