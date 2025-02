Champions League im Handball SC Magdeburg verliert gegen Zwei-Mann-Show in Kolstad Stand: 27.02.2025 21:04 Uhr

Der SC Magdeburg hat das Gruppenspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Kolstad mit 27:31 (14:15) verloren. Die Magdeburger müssen nun definitiv in die Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale. Bester Werfer beim SCM war Matthias Musche mit acht Treffern. Bei Kolstad sorgten Simon Jeppsson (11) und Sigvaldi Gudjonsson (10) für über zwei Drittel der Tore des norwegischen Teams.

Es war kein guter Auftritt des SC Magdeburg bei Kolstad. Vor allem in der zweiten Halbzeit musste das Team von Bennet Wiegert die Gastgeber ziehen lassen und fand vor allem im Angriff deutlich zu wenig Lösungen.

Dabei war das Spiel langezeit völlig offen. In der ersten Hälfte konnte sich keine Mannschaft mehr als einen Ein-Tor-Vorsprung herausspielen. Der SCM profitierte viel von der guten Leistung von Keeper Herndanez, der bereits früh in der Partie für Portner eingewechselt wurde. Bennet Wiegert sagte Mitte der ersten Halbzeit einen bezeichnenden Satz in der Auszeit: "Das Ergebnis ist noch viel zu gut für das, was wir gerade machen."

Einbruch nach der Pause

So konnte man beinahe darauf warten, dass dies nicht mehr lange gut gehen würde. Mitte der zweiten Hälfte verlor der SCM nach und nach den Anschluss. Jeppsson und Gudjonsson bei Kolstad brachten die Gastgeber nach 41 Minuten quasi im Alleingang mit vier Toren in Front. Bennet Wiegert versuchte mit einem Sieben-gegen-Sechs dagegen zu halten. Magdeburg leistete sich aber zu viele technische Fehler im Angriff und konnte den Rückstand nicht mehr verkürzen. Am Ende sah es auch nach einer Kraftfrage aus - immerhin fehlen dem SCM weiterhin zahlreiche Stammspieler.

Bennet Wiegert

Gegen wen die Grün-Roten nun in den Playoffs ums Viertelfinale ran müssen steht zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Ein deutsches Duell mit den Füchsen Berlin aus der anderen Gruppe ist aber möglich.