Wartburg Cup | Eisenach SC Magdeburg schlägt ThSV Eisenach Stand: 17.08.2024 21:28 Uhr

Der SC Magdeburg hat am zweiten Turniertag beim Wartburg Cup auch sein zweites Spiel in Eisenach gewonnen. Gegen den Gastgeber ThSV kam die Wiegert-Sieben am Samstag zu einem verdienten 31:25-Erfolg.

Knappe Pausenführung für Magdeburg

Beide Kontrahenten begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe, wobei die Führung mehrfach wechselte. Allerdings konnte sich keines der Teams mit mehr als einem Treffer absetzen. Dies gelang den Magdeburgern erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Somit ging der Deutsche Meister mit einer 16:14-Führung in die Pause.

SCM zieht davon

Nach dem Wechsel konnte der SCM seine Führung erstmals auf vier Tore ausbauen (19:23/42.). Zwar gelang es den Thüringern den Rückstand einige Male zu verkürzen (23:25/52.), doch Magdeburg zog im richtigen Moment immer wieder davon.

Stimmen zum Spiel

SCM-Coach Bennet Wiegert: "Es hat super Spaß gemacht. Es war bein tolles Vorbereitungsspiel. Hauptsachse wir kommen gesund durch die Vorbereitung."

ThSV-Coach Misha Kaufmann: "Wir haben sie vor Probleme gestellt. Am Ende waren es Kleinigkeiten, dass wir verloren haben. Dennoch bin ich zufrieden.“

Sonntag: SCM gegen Skanderborg - ThSV gegen Gummersbach

Am Sonntag trifft der SCM in der Werner-Aßmann-Halle auf den dänischen Erstligisten Skanderborg AGF. Im Anschluss kommt es zum Duell zwischen Eisenach und dem VfL Gummersbach, der am Samstag Skanderborg mit 29:26 bezwang.

SpiO