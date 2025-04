Handball-Champions-League SC Magdeburg rettet Remis gegen Veszprem - Musche wohl schwer verletzt Stand: 23.04.2025 21:33 Uhr

Der SC Magdeburg hat sich im Viertelfinalhinspiel vor heimsicher Kulisse ein Remis gegen das ungarische Star-Ensemble KC Veszprem erkämpft.Die Partie wurde jedoch von einer offenbar schweren Verletzung von Matthias Musche überschattet.

Der SC Magdeburg hat sich in der Champions League im Hinspiel des Viertelfinals gegen den Top-Favoriten KC Veszprem aus Ungarn mit 26:26 (11:14) getrennt. Damit muss das Team von Trainer Bennet Wiegert um den Einzug ins Final Four in Köln bangen und steht im Rückspiel am 1. Mai gehörig unter Druck.

Schock für Magdeburg: Musche muss verletzt raus

Die Gastgeber erwischten keinen guten Start und vergaben mehrere Würfe. Dann der Schock in der 4. Minute: Ohne gegnerische Einwirkung zog sich Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche eine wohl schwere Fußverletzung zu. Nach einem Pass in seine Richtung ging das SCM-Urgestein zu Boden und hielt sich den rechten Fuß. Wenig später kehrte er auf Krücken, den Fuß dick bandagiert, wieder in die Halle zurück.

Matthias Musche wird verletzt vom Spielfeld geleitet

Veszprem zieht davon

Magdeburg blieb in der Folge oft in der Deckung der Ungarn hängen, fand kein Mittel gegen den Rückraum der Gäste. Über Musche-Ersatz Lukas Mertens fand der SCM dann besser ins Spiel und glich aus (7:7/12.). Magdeburg machte aber weiterhin zu viele Fehler und lag so zur Pause mit drei Toren zurück.

SCM kämpft sich nach der Pause heran

Auch nach dem Seitenwechsel kam der SCM wegen fehlender Ballgewinne in der Abwehr nicht ins Tempospiel. Dennoch wuchs der Abstand zumindest nicht weiter (15:18/41.). Als die Ungarn nach 45 Minuten leicht nachließen, nutzte Magdeburg das zum erneuten Ausgleich (22:22/51.). In der nun hektischen Schlussphase ging der SCM erstmals in Führung (26:25/57.) und neun Sekunden vor Schluss nahm Trainer Bennet Wiegert eine Auszeit. Beim letzten Angriff bekam Felix Claar einen Abwehrarm ins Gesicht, doch es ging mit direktem Freiwurf weiter - der in der Mauer landete. Bester SCM-Werfer war Albin Lagergren, der acht Tore erzielte.

SpiO/dpa