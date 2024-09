Handball | Champions League SC Magdeburg ohne Weber gegen norwegischen Meister Stand: 18.09.2024 10:55 Uhr

Ohne Nationalspieler Philipp Weber wollen die Handballer des SC Magdeburg in der Champions League den ersten Sieg einfahren. Das Wiegert-Team muss dafür den norwegischen Meister aus dem Weg räumen.

Keine Atempause für die Handballer des SC Magdeburg. Bereits am Donnerstag (19.09.2024) steht für das Team von Trainer Bennet Wiegert die zweite Aufgabe in der Champions League auf dem Plan. Nach dem 29:31 beim Auftakt in Szeged geht es ab 20:45 Uhr (im Audiostream und Liveticker) gegen den norwegischen Titelträger Kolstad IL. Und am Sonntag kommt THW Kiel in der Bundesliga in die Getec-Arena.

Wiegert trotz Verletzungssorgen mit "maximaler Lust"

Er spüre "maximale Lust", erklärte Wiegert. "Wir freuen uns einfach auf die Woche." Dabei gibt es beim SCM Verletzungssorgen. Philipp Weber wird am Donnerstag passen müssen. Der Nationalspieler klagte nach dem Sieg in Hamburg über muskuläre Probleme. "Das könnte diese Woche eng werden, ihn in den Kader zu bekommen", sagte Wiegert. Ob es schon für die angestrebte Rückkehr von Oscar Bergendahl reicht, ließ der Coach offen. Für die Champions League werde es auf jeden Fall eng.

Kolstad: Ex-Magdeburger beim Klub aus Trondheim

Wie der SCM verlor auch der norwegische Doublesieger sein Champions-League-Auftaktspiel. Kolstad unterlag dem FC Barcelona deutlich 30:35. Unterschätzen sollte der SCM den Kontrahenten aus dem Norden aber nicht: Kreisläufer Magnus Gullerud, der mit dem SCM zwischen 2020 und 2022 große Erfolge feierte, spielt jetzt in Kolstad. Zudem hat der Klub aus Trondheim mit Rechtsaußen Sigvaldi Gudjonsson und Rückraumspieler Sander Sagosen zwei echte Goalgetter in ihren Reihen: sie erzielten in der zurückliegenden Champions-League-Saison starke 79 bzw. 73 Tore.

International schaffte es Kolstad erstmals in der vergangenen Saison in die Champions League, kam aber nicht über die Gruppenphase hinaus. Für den SCM ist am Donnerstag ein Sieg Pflicht, will man an der Elbe nicht schon zeitig in Zugzwang kommen.

dh/rei/dpa