Handball | DHB-Pokal SC Magdeburg muss nach Kiel – Ostduell zwischen Eisenach und Leipzig

Zwei Kracher im Achtelfinale des DHB-Pokals: Titelverteidiger SC Magdeburg reist zum THW Kiel. Und der ThSV Eisenach freut sich auf ein Ostduell gegen den SC DHfK Leipzig.

Der SC Magdeburg muss im Achtelfinale des DHB-Pokals beim THW Kiel antreten. Das ergab die Auslosung am Rande des Zweitrundenspieles von Kiel beim HSV Hamburg (30:27). Gezogen wurden die Lose von Steffen Baumgart, Trainer von Fußball-Zweitligist Hamburger SV. Ausgespielt wird die Runde am 13. und 14. November.

HBL: SCM-Niederlage gegen Kiel

Gegen Kiel haben die Magdeburger noch etwsa gutzumachen. In der Liga kassierte der Deutsche Meister und Pokal-Titelverteidiger am 22. September eine empfindliche 24:29-Heimniederlage. Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi kommentierte die Auslosung beim Streamingdienst Dyn mit Blick auf den HSV-Coach: "Er hat fast alles falsch gemacht" und ergänzte: "Wir haben ein Heimspiel, darüber freuen wir uns sehr."

Das letzte HBL-Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und Eisenach entschied Marko Grgic' (li.) ThSV Ende März für sich.

Eisenach erwartet Leipzig

Und Baumgart sorgte auch in Thüringen und Sachsen für große Auge. Denn der ThSV Eisenach wird auf den SC DHfK Leipzig treffen. Wie ThSV-Manager René Witte MDR THÜRINGEN sagte, sei Leipzig eines der schwersten Lose, das möglich war. Er freue sich darüber, dass sein Verein mal wieder ein Heimspiel im Pokal habe. DHfK-Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson prophezeite: "Eines ist jetzt sicher - die Werner-Aßmann-Halle wird kochen wie nie zuvor."



Beide Teams hatten sich erst am Mittwochabend (2. Oktober) in der 2. Runde auswärts locker durchgesetzt. Eisenach feierte in Bietigheim einen 31:26-Auswärtserfolg. Leipzig siegte bei Zweitligist TuS N-Lübbecke klar mit 32:23.

Das Achtelfinale auf einen Blick

Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin

TUSEM Essen - MT Melsungen

ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig

VfL Gummersbach - Bergischer HC

HSC 2000 Coburg - TBV Lemgo Lippe

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt

HC Empor Rostock - HBW Balingen-Weilstetten

THW Kiel - SC Magdeburg

