Handball | Bundesliga SC Magdeburg kehrt erstmals nach dem Anschlag auf die Platte zurück

Die Handball-WM ist Geschichte, ab Samstag geht es für den SC Magdeburg in der Bundesliga wieder um wichtige Punkte. Das Prestigeduell in Kiel ist zugleich das erste Spiel nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Für den SC Magdeburg und seinen Trainer Bennet Wiegert wird der Start in die Rückrunde der Handball-Bundesliga emotional. Es ist das erste Spiel des Clubs nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember. Die schrecklichen Vorfälle mit sechs Toten und fast 300 Verletzten sind auch bei Wiegert noch sehr präsent. "Ich bin in dieser Stadt geboren, es ist meine Heimatstadt. Ich bezweifle, dass man da jemals drüber hinweg kommt", sagte der 43-Jährige vor wenigen Tagen in einer Medienrunde.

Dass es für den aktuellen Tabellensechsten aus Sachsen-Anhalt am Samstagabend (20:30 Uhr im SpiO-Liveticker) gleich zum drittplatzierten Rekordmeister THW Kiel geht, nahm der 43-Jährige gelassen: "Man muss den Spielplan so nehmen, wie er kommt." THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sah das ähnlich: "Das wünschen sich weder der SCM noch wir, aber wir wissen es ja schon länger, dass es dazu kommt. Dass wir ein Heimspiel haben, könnte ein kleiner Vorteil für uns werden."

Magdeburg mit drei Spielen im Rückstand

Das Titelrennen in der selbsternannten stärksten Liga der Welt ist derweil umkämpft wie selten. An der Spitze thront die MT Melsungen mit 30:4 Zählern. Es folgen die drei punktgleichen Teams der Füchse Berlin, des THW Kiel und der TSV Hannover-Burgdorf (alle 26:8) sowie die SG Flensburg-Handewitt (24:10) und dann der SC Magdeburg (21:7). Der amtierende Doublesieger hat wegen der Absagen nach dem Anschlag jedoch drei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert.



SCM-Trainer Wiegert erklärte: "Die Tabelle lügt nicht. Melsungen und Hannover spielen zurecht da oben. Sie haben sich mit der sehr guten Hinrunde eine maximale Wahrscheinlichkeit erarbeitet, da oben zu bleiben. Es wird extrem schwer, die Tabelle noch einmal durcheinander zu rütteln. Da kann man sich kaum etwas erlauben."

Personelle Sorgen auf beiden Seiten

Beide Teams werden mit einigen personellen Problemen in die Partie a gehen. Der THW wird auf seinen Kapitän und kroatischen Vizeweltmeister Domagoj Duvnjak und wohl auch auf Nikola Bilyk verzichten müssen. Beim SCM fällt Oscar Bergendahl bis Saisonende aus, der Einsatz von Omar Ingi Magnusson ist noch fraglich. Nach monatelanger Verletzung wird immerhin der Schwede Felix Claar erstmals wieder im SCM-Kader stehen.

