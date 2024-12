Handball | Champions League SC Magdeburg: Hiobsbotschaft vor Nantes - Magnusson fällt lange aus Stand: 03.12.2024 14:47 Uhr

Wie bitter: Beim SC Magdeburg reiht sich auch Omar Ingi Magnusson in die lange Verletztenliste ein. Schon am Mittwoch ist der SCM wieder in der Champions League beim HBC Nantes gefordert.

Gerade hat der SC Magdeburg die sportliche Krise hinter sich gelassen, da plagen den Handball-Meister erneut personelle Sorgen. Am Dienstag (3. Dezember 2024) wurde bekannt, dass Omar Ingi Magnusson lange ausfällt. Der Rückraumspieler fehlt nach einer Verletzung am rechten Sprunggelenk etwa drei Monate.

Verletzung muss nicht operiert werden

SCM-Coach Bennet Wiegert besuchte den Isländer, der beim 35:26-Sieg am Sonntag gegen Bietigheim ohne Fremdeinwirkung umknickte, noch am selben Tag im Krankenhaus. "Das war natürlich extrem", sagte der Coach später. Am Dienstag fügte der Trainer mit Verweis auf die Schwere der Verletzung hinzu: "Damit ist auch klar, dass er in diesem Jahr kein Handballspiel mehr absolvieren wird, dass möglicherweise auch die WM für ihn gelaufen ist und wir dann vielleicht Ende Februar wieder auf ihn zurückgreifen können."



Immerhin: Der Verein gab bekannt, dass die Verletzung ohne Operation behandelt werden könne.

SCM-Leistungsträger Magnusson

Neben Magnusson fehlen dem Coach im Champions-League-Spiel am Mittwoch in Nantes (20:45 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) auch die Langzeitverletzten Felix Claar und Tim Hornke. Auch Nationalspieler Philipp Weber ist aktuell nicht einsetzbar, angeschlagen sind Matthias Musche, Magnus Saugstrup und Michael Damgaard.

SCM prüft "sinnvolle Nachverpflichtung"

SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt prüft lauf Mitteilung des Vereins, "inwieweit sich eine sinnvolle Nachverpflichtung kurzfristig realisieren lässt." Wiegert tendiere indes dazu, "das intern lösen zu wollen".

Zuletzt zwei wichtige Siege für den SCM

Sportlich hatte der SCM in der vergangenen Woche und nach vier sieglosen Spielen in Serie die Krise gemeistert. Mit Siegen in der Champions League gegen den FC Barcelona und in der Liga gegen Bietigheim hatten die Magdeburger den Turnaround geschafft.

Bevor am Sonntag das nächste Spitzenspiel in der Liga gegen die Füchse Berlin ansteht, geht es für Magdeburg am Mittwochabend in Nantes um die nächste zwei Punkte in der Königsklasse. Denn trotz des Ausrufezeichens gegen Barcelona steht die Qualifikation fürs Achtelfinale nach wie vor auf Messers Schneide. Magdeburg steht mit derzeit sieben Punkten auf Platz fünf in Gruppe B, hat aber nur einen Zähler Vorsprung auf Rang sieben, der das vorzeitige Aus bedeuten würde. Nantes' Karten stehen als Dritter deutlich besser. Auch dank des 32:28-Erfolgs der Franzosen im Hinspiel Mitte Oktober in Magdeburg.

Wiegert: "Müssen Tempospiel in den Griff bekommen"

Wiegerts Plan für das Spiel gegen Nantes sieht so aus: "Wir müssen ihr Tempospiel in den Griff bekommen", weiß der SCM-Trainer: "Das wird eine schwere Aufgabe, schwerer als im Heimspiel, in Nantes auch mit der Atmosphäre bestehen zu können. Aber ich traue uns das zu."

jsc/dh/dpa