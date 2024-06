Handball | Champions League SC Magdeburg greift in Köln nach historischem Titel-Quadruple Stand: 06.06.2024 15:40 Uhr

Das gelang einem deutschen Handball-Team noch nie: Der SC Magdeburg könnte am Wochenende den vierten großen Titel einer Saison holen. Beim Champions-League-Finalturnier sind die Elbestädter einer der Favoriten.

Der SC Magdeburg fiebert dem Saisonhöhepunkt entgegen. Am Wochenende kann sich der Deutsche Meister, DHB-Pokalsieger und Klub-Weltmeister auch zum Champions-League-Sieger krönen. Das Finalturnier der Handball-"Königsklasse" steigt am kommenden Wochenende (8./9. Juni 2024) in Köln.

Halbfinale gegen dänischen Meister

Dabei muss der SCM im Halbfinale zunächst am Samstag (15 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold ran. Das zweite Halbfinale bestreiten Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona und der THW Kiel am Samstag, 18 Uhr. Am Sonntag (8. Juni) findet zunächst 15 Uhr das Spiel um Platz drei und schließlich ab 18 Uhr das Finale statt.

Gislason: "SCM ist Favorit"

Für Bundestrainer Alfred Gislason ist Magdeburg "Favorit auf den Titel, noch vor dem FC Barcelona", wie der 64-Jährige den Kieler Nachrichten (€) sagte. "Sie sind super eingespielt, spielen eine tolle Saison." Gislason trainierte einst den SCM und feierte später mit Kiel große Triumphe. Und so sind auch seine Sympathien verteilt: "Wenn der SC Magdeburg spielt, drücke ich dem SCM die Daumen. Es sei denn, sie spielen gegen den THW Kiel", so der Isländer.

Mit Trainer Gislason gewann der SCM 2002 den Champions-League-Pokal.

Bisher drei deutsche Triple-Gewinner

Gislason betreute Kiel auch 2012 als dem THW als letztem deutschen Team das Triple aus Meisterschaft, DHB-Pokal und Europapokal-Gewinn gelang. Kiel rauschte damals sogar verlustpunktfrei durch die Bundesliga. Weitere deutsche Triple-Gewinner waren Großwallstadt 1980 und Gummersbach 1983.

Nun, Triple-Sieger ist der SC Magdeburg in dieser Saison bereits. Die Elbestädter gewannen schließlich bereits die Meisterschale, den DHB-Pokal und im Herbst vergangenen Jahres zum dritten Mal in Folge die Klub-Weltmeisterschaft.

Nun erster deutscher Quadruple-Sieger?

In Köln könnte sich das Team von SCM-Trainer Bennet Wiegert nun zum Quadruple-Sieger krönen - und das wäre in den Geschichtsbüchern des deutschen Handballs tatsächlich historisch und neu. Das gelang auch den THW-"Überfliegern" 2012 nicht. Das Gislason-Team musste sich bei der Klub-WM des Jahres im Finale dem spanischen Klub Altletico Madrid geschlagen geben.

Sextuple: FC Barcelona unerreicht

Das war ein Jahr, bevor Barcelona zur Siegesserie ansetzte und von sieben Klub-Weltmeisterschaften fünf gewann. So auch in der Saison 2014/2015: Die Spanier holten hier die spanische Meisterschaft, den spanischen Pokal, die Champions League, die Klub-WM, den Copa de Espana (ein Turnier mit den vier besten Teams Spaniens) und den Supercup – also das unglaubliche Sextupel. Diese historische Marke kann der SCM am Wochenende nicht erreichen. Mit dem Quadruple würde dem SCM aber immerhin einen neue deutsche Bestmarke gelingen.

dh