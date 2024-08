Wartburg Cup | Eisenach SC Magdeburg gewinnt Wartburg Cup Stand: 18.08.2024 20:06 Uhr

Der SC Magdeburg hat sich den Titel beim Wartburg Cup gesichert. Daran ändert auch die Niederlage im dritten Turnierspiel gegen die Dänen von Skanderborg AGF nichts. Eisenach beendet das Turnier auf Platz drei.

Der SC Magdeburg hat sich den ersten kleinen Titel der noch jungen Saison gesichert. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am Sonntag (18. August 2024) den Wartburg Cup in Eisenach. Dafür reichten dem SCM am Ende zwei Siege und eine Niederlage.

SCM muss sich nur Aarhus geschlagen geben

Die erste Partie des Vorbereitungsturniers hatten die Elbestädter am Freitag gegen den VfL Gummersbach mit 36:35 gewonnen. Dabei machte der deutsche Meister, wie zuletzt häufig mit Talenten aus der Drittligamannschaft verstärkt, einen zwischenzeitlichen Rückstand von drei Toren wieder wett. Am Sonnabend gab es einen 31:25-Sieg im Duell mit Gastgeber ThSV Eisenach.

SCM-Trainer Bennet Wiegert war mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Skanderbord-Aarhus nicht zufrieden

In der abschließenden Partie unterlagen die Grün-Roten am Sonntag zwar dem dänischen Vertreter Skanderbord-Aarhus mit 33:37. Wiegert sprach danach bei SPORT IM OSTEN von einem gebrauchten Tag. "Wir sind nicht an unser Leistungslevel gekommen. Das überschattet ein bisschen die Leistungen, die wir an den Tagen davor gebracht haben." Der Titel war dem SCM aber trotz der Niederlage nicht mehr zu nehmen.

Eisenach am Ende auf Platz drei

Weniger erfolgreich verlief der Wartburg Cup für Gastgeber Eisenach. Der ThSV startete zwar mit einem Auftaktsieg gegen Aarhus (34:26) in das Turnier, musste sich in der Folge aber nicht nur Magdeburg geschlagen geben, sondern verlor am Sonntag auch gegen Ligakonkurrent Gummersbach mit 26:33. Trainer Misha Kaufmann sprach im Anschluss bei SPORT IM OSTEN davon, dass seine Mannschaft müde gewesen sei. "Wir gehen langsam auf dem Zahnfleisch, viele sind auch ausgefallen."

Trotz der Niederlage im abschließenden Spiel beim Wartburg Cup war Eisenach-Trainer Misha Kaufmann positiv gestimmt

Durch die Niederlage im abschließenden Spiel beenden die Thüringer den Wartburg Cup auf Platz drei. Gummersbach wurde zweiter, Aarhus vierter. Das Fazit von Kaufmann fiel trotzdem positiv aus: "Die jungen Spieler haben mir sehr gut gefallen an diesem Wochenende. Ich ziehe sehr, sehr viele positive Sachen aus diesem Turnier." Im Vorjahr reichte es für Eisenach beim Wartburg Cup schließlich nur für Platz vier.

SpiO/dpa