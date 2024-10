Handball | Champions League SC Magdeburg gegen HBC Nantes unter Druck Stand: 15.10.2024 10:25 Uhr

Keine Zeit zum Durchatmen: Nach dem Topspiel gegen Flensburg und vor dem Ost-Duell gegen Leipzig muss der SC Magdeburg am Mittwoch (16. Oktober 2024) in der Champions League ran. Dort wartet der französische Pokalsieger. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 20:45 Uhr im Audiostream und bietet dazu einen Liveticker an.

Bloß kein Spannungsabfall jetzt: Beim SC Magdeburg geht es weiter Schlag auf Schlag mit den wichtigen Spielen, in der "Königsklasse" empfangen die Sachsen-Anhalter den HBC Nantes. Für das Team von Bennet Wiegert geht es gegen die Franzosen darum, nicht schon früh in der Saison den Anschluss an die Spitze der Gruppe B zu verlieren.

Trotz des Drucks geht Wiegert mit einer gespannten Erwartung in die Spiele gegen Nantes und den SC DHfK Leipzig am Sonntag (16:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Livestream). "Ich freue mich auf die Heimspielwoche", erklärte er am vergangenen Wochenende nach dem Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Flensburg.

Reaktion gegen Flensburg

Der SCM rangiert in der Champions League mit nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen auf Position fünf von acht. In der Vorwoche gab es gegen Industria Kielce nach einer ungewohnt fehlerhaften Vorstellung in der ersten Halbzeit trotz einer Aufholjagd eine 26:27-Niederlage.

Nach der wettbewerbsübergreifend bereits fünften verlorenen Partie in dieser Spielzeit gab es klare Worte von Chefcoach Wiegert, der von "fehlender Qualität" in seinem mit Topspielern gespicktem Team sprach. Und seine Schützlinge zeigten im Spiel gegen Flensburg genau die richtige Reaktion - oder wie Wiegert es ausdrückte: "Die Trauerbewältigung so wie heute zu machen, das verlangt meinen obersten Respekt."

Der "Abnutzungskampf" (Philipp Weber) an der Küste wurde mit 29:27 gewonnen, die Stimmung im Team ging entsprechend wieder nach oben. Natürlich hofft man auch auf einen Effekt für die nächsten Duelle. "Diese Leistung will ich an jedem Spieltag sehen", sagte Spielmacher Gisli Kristjansson.

Nantes mit viel Selbstvertrauen

Mit Nantes wartet nun der aktuelle Tabellendritte der französischen Starligue auf Magdeburg. Am Wochenende holte sich das Team aus der Bretagne Rückenwind mit einem 36:29-Erfolg gegen Saint-Raphaël. Auch in der Champions League rangiert der HBC auf Position drei. Zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber, zuletzt fegte das Team von Grégory Cojean den norwegischen Meister Kolstad mit 44:27 von der Platte.

Die Magdeburger sind also gewarnt. Ein Blick in die Historie verrät aber auch: Bisher war Nantes für den SCM ein machbarer Gegner. Die letzten fünf Duelle (vier im Europapokal und ein Freundschaftsspiel) gewannen die Grün-Roten, auch wenn die Spiele meist recht eng waren und nur mit maximal drei Toren Unterschied endeten.

rac