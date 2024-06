Rathausbalkon SC Magdeburg feiert Triple mit Fans – und peilt nächsten Sieg an Stand: 03.06.2024 16:38 Uhr

Die Handballder des SC Magdeburg haben am Sonntag auf dem Alten Markt mit 4.000 Fans das Triple gefeiert. Die Mannschaft des SCM gewann diese Saison die Klub-WM, den DHB-Pokal und die Meisterschaft. Die Saison ist aber noch nicht vorbei. Nächstes Wochenende winkt beim Final Four der Champions League in Köln der nächste Titel.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Der Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat am Sonntag auf dem Alten Markt in Magdeburg gemeinsam mit 4.000 Fans das Triple gefeiert. Magdeburgs Oberbrügermeisterin Simone Borris (parteilos) gratulierte auf dem Balkon des Rathauses: "Die Landeshauptstadt gratuliert den Spielern, Trainern, Betreuern und allen, die einen Anteil an diesen Erfolgen haben".

Etwa 4.000 Fans feierten mit dem SCM auf dem Alten Markt.

Spieler, Trainer und Staff trugen sich anschließend in das Goldene Buch der Stadt ein. Der Verein gewann im November 2023 den IHF Super Globe, im April 2024 den DHB-Pokal und am vergangenen Donnerstag auch die Deutsche Meisterschaft. Die Saison ist aber noch nicht zu Ende.

Die Spieler durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Empfang auf dem Balkon vom Rathaus

Mit einem Doppeldeckerbus traf der SCM am Magdeburger Rathaus ein, wo bereits 4.000 Fans warteten. Auf dem Balkon angekommen präsentierten die Spieler die drei bereits gewonnen Trophäen.

Der SCM feierte auf dem Balkon des Rathauses.

Gisli Kristjansson stimmte mit den Fans den durch die isländische Fußball-Nationalmannschaft bekannt gewordenen "Huh"-Schlachtruf an. Trainer Bennet Wiegert sang mit den Anhängern: "Deutscher Meister wird nur der SCM".

Mit einem Doppeldecker-Bus kam der SCM zum Rathaus.

Fokus auf die Champions League

Gefeiert wurde ausgelassen aber noch mit angezogener Handbremse. Denn der SCM kann am kommenden Wochenende beim Final Four der Champions League in Köln noch einen weiteren Titel gewinnen. Entsprechend stimmte Omar Ingi Magnusson die Fans ein: "Wir haben drei von vier geschafft. Lasst uns den letzten holen, dann treffen wir uns wieder hier." Auch Philipp Weber sagte, "wir sind noch nicht fertig mit der Saison." Linksaußen Matthias Musche verkündete: "Wir können nicht versprechen, dass wir gewinnen, aber wir versprechen: Wir werden alles für euch geben".

Gegner im Halbfinale am Samstag ist der dänische Meister Aalborg. Um den Einzug ins Endspiel der Königsklasse duellieren sich außerdem der THW Kiel und der FC Barcelona. Der SCM ist Titelverteidiger, feierte den Champions League-Sieg im vergangenen Jahr ebenfalls auf dem Rathausbalkon.

SCM: Deutscher Meister 2024.

SCM beendet Bundesliga-Saison mit Heimsieg

Bereits vor Beginn der Feierlichkeiten wurden die SCM-Fans von ihrer Mannschaft in Feierlaune versetzt. Vor heimischer Kulisse gewannen die Magdeburger das letzte Bundesliga-Spiel der Saison mit 37:34 gegen die HSG Wetzlar. Den Sieg bejubelten die Zuschauer in der Halle schon drei Minuten vor Ende mit Standing Ovations.

Bevor Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris die Meisterschale übergab, wurde Wiegert von der Handball-Bundesliga als Trainer der Saison ausgezeichnet. Die SCM-Fans feierten den unter Dopingverdacht stehenden Nikola Portner mit Sprechchören und verabschiedeten mit Lucas Meister, Piotr Chrapkowski, Janus Dadi Smarason und Mikael Aggefors vier Spieler, die den Verein zum Saisonende verlassen.

MDR (Ingvar Jensen, Marius Rudolph, Leonard Schubert)