Handball | Klub-WM SC Magdeburg fegt California Eagles rekordverdächtig vom Parkett Stand: 28.09.2024 18:25 Uhr

Der SC Magdeburg hat bei der Klub-Weltmeisterschaft in Ägypten sein erstes Spiel mit einer rekordverdächtigen Torausbeute gewonnen. Gegen den Nordamerika-Champion California Eagles feierte der SCM einen Kantersieg mit 36 Toren Differenz.

Der SC Magdeburg hat am Sonnabend (29. September) bei der Klub-WM in Ägypten einen Traumstart hingelegt und die California Eagles förmlich vom Parkett gefegt. Bei der Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert saß fast jeder Wurf. Am Ende hieß es rekordverdächtig 57:21 (28:14) für die Grün-Roten, die damit auch die Tabellenspitze in der Dreiergruppe übernahmen.

Partie zur Pause entscheiden

Der deutsche Meister nutzte die erste Partie des Turniers auch dazu, sich einzuspielen und einige Varianten in der Aufstellung zu testen. Das Team aus Los Angeles hielt bis zum 8:6 gut dagegen, hatte dem Magdeburger Tempospiel dann aber wenig entgegenzusetzen. So war die Partie schon zur Pause entschieden und blieb auch danach einseitig.

Mertens mit den meisten Toren - Serradilla Spieler des Spiels

Auf dem Weg zum angestrebten vierten Vereins-WM-Titel in Folge brachten die Elbestädter die Partie konzentriert zu Ende und nutzten die Chance, um Isak Persson auf Rechtsaußen und Antonio Serradilla im Angriff Spielzeit zu geben. Bester SCM-Schütze war Lukas Mertens mit 16 Toren. SCM-Neuzugang Serradilla erzielte 13 Tore und wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Lukas Mertens netzte 16 Mal ein. (Archiv)

Am Sonntag gegen Al Khaleej

Tags darauf wird die Aufgabe wesentlich schwerer, dann wartet auf den SCM der saudi-arabische Spitzenklub Al Khaleej. Der Asienmeister hatte seinerseits den Nordamerika-Champion mit 48:25 bezwungen.

SpiO/dpa