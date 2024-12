Handball | Bundesliga SC Magdeburg bindet Leistungsträger Saugstrup bis 2029 Stand: 01.12.2024 16:34 Uhr

Der amtierende Meister und Pokalsieger SC Magdeburg kann auch in Zukunft auf die Dienste des dänischen Nationalspielers Magnus Saugstrup Jensen zählen. Der Kreisläufer verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2029.

Die positiven Nachrichten beim SC Magdeburg reißen nicht ab. Nach dem beeindruckenden Statement-Sieg in der Champions League gegen den großen FC Barcelona und der Ankündigung der Verpflichtung des isländischen Nationalspielers Elvar Örn Jónsson zur kommenden Saison gab der Verein nun die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Magnus Saugstrup Jensen bekannt, dem Kapitän der dänischen Nationalmannschaft. Sein neues Arbeitspapier ist bis 2029 gültig. Die Vertragsverlängerung wurde im Vorfeld der Partie gegen Bietigheim (1. Dezember 2024) bekanntgegeben.

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: "Großartiges Zeichen"

"Magnus gehört nicht nur zu den besten Kreisläufern der Welt, sondern ist auch ein Führungsspieler, was sicher auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen auslöste", erklärte SCM-Coach Bennet Wiegert. Der 1,95 Meter große Kreisläufer spielt seit 2021 in der Elbestadt und war ein essenzieller Bestandteil des letztjährigen Meisters und Pokalsiegers. In 33 Partien erzielte er 106 Tore bei einer Wurfquote von knapp 90 Prozent. Und der Däne ist froh, in Magdeburg weiter auf Torjagd gehen zu dürfen: "Für mich war klar, dass ich weiter beim SCM spielen möchte. Hier stimmt einfach alles: Ich spiele bei einem der besten Vereine der Welt, meine Familie fühlt sich wohl, und die Unterstützung der Fans in Magdeburg ist einmalig."

Spio