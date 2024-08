Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig: Trainer und Kapitän verlängern langfristig Stand: 13.08.2024 10:53 Uhr

Knapp drei Wochen vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison hat der SC DHfK Leipzig drei wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die Trainer Runar Sigtryggsson und Milos Putera sowie Kapitän Lukas Binder haben neue Verträge unterschrieben.

Nach dem Gewinn des Sachsen-Cups 2024 gegen den EHV Aue richten die Verantwortlichen des SC DHfK Leipzig den Blick auf die kommenden Spielzeiten. Dabei wurden drei wichtige Personalfragen geklärt. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurden die Verträge von Kapitän Lukas Binder (bis 2026) und dem Trainer-Gespann Runar Sigtryggsson und Milos Putera (bis 2027) verlängert.

Kapitän Lukas Binder im Gespräch mit Co-Trainer Milos Putera. (Archiv)

Kontinuität im Verein

Damit setzt der Verein ein klares Zeichen und strebt Kontinuität auf diesen wichtigsten Positionen an. Vor allem die Verlängerung des Chef-Trainers Sigtryggsson sorgt für gute Stimmung beim SC DHfK. "Runar ist die maßgebliche Figur im sportlichen Bereich. Die Verlängerung ist ein Signal an die Mannschaft und an Spieler, die vielleicht 2025 zu uns kommen", so Manager Karsten Günther gegenüber der Leipziger Volkszeitung.

Binder will Karriere in Leipzig beenden

Der neue Vertrag von Stamm-Linksaußen Binder ist sportlich enorm wichtig für den 34-Jährigen aber auch eine echte Herzensangelegenheit: "Der SC DHfK Leipzig ist einfach mein Verein. Er war mein erster Bundesligaverein und wird wohl auch mein letzter werden. Ich gehe jetzt hier in meine 16. Saison und es fühlt sich nach all der Zeit immer noch großartig an (...)", so der 34-Jährige.

Die Bundesliga-Saison startet für den SC DHfK Leipzig am 8. September. Gegner in der heimischen Arena ist der TVB 1899 Stuttgart.

ten