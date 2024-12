Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig kann Negativtrend auch in Wetzlar nicht stoppen Stand: 11.12.2024 22:14 Uhr

Der SC DHfK Leipzig kassiert den nächsten Dämpfer. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson vergibt in der Schlusssequenz auch die Möglichkeit, wenigstens einen Zähler von der Achterbahnfahrt aus Wetzlar mitzubringen.

Der SC DHfK Leipzig hat die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge einstecken müssen. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson verlor am Mittwochabend (11. Dezember) vor gut 2.700 Zuschauern bei Tabellennachbar HSG Wetzlar mit 30:31 (14:15). Auch acht Tore von Franz Semper bzw. sieben von Andri Runarsson halfen nicht für das dringend benötigte Erfolgserlebnis. "Das tut weh, wir haben einfach zu viele Schwankungen im Spiel", sagte Runarsson im Anschluss beim Streamingdienst Dyn. In einer wilden Schlusssequenz vergab Novemberneuzugang William Bogojevic durch einen zu überhasteten Abschluss auch die Gelegenheit zum wenigstens versöhnlichen Remis.

Leipzig berappelt sich nach Ebner-Einwechslung

Auch wenn den Sachsen durch einen schwierigen Aufsetzer von Bogojevic der erste Treffer der Partie gelang (1.), offenbarten sie alsbald auf beiden Seiten der Platte Schwächen. Der SC DHfK agierte über eine Viertelstunde lang vorne zu fahrig und bot hinten viel zu viele Lücken. Allen voran HSG-Rückraum Dominik Mappes, der mit neun Toren Topscorer der Partie werden sollte, wusste diese zu nutzen. Wetzlar führte alsbald und wiederholt mit vier Toren (10:6/16., 12:8/18.).



Erst der Torhüterwechsel von Kristian Saeveras zu Domenico Ebner brachte dringende benötigte Ausrufezeichen in der Defensive – und dadurch angetrieben endlich auch erfolgreiche Spielzüge im Angriff. Ein von Semper geprägter 6:1-Lauf binnen sieben Minuten brachte die plötzliche DHfK-Führung (13:14/27.). Allerdings war es das aus Sicht der Grün-Weißen schon wieder bis zur Pausensirene.

Die Einwechslung von Keeper Domenico Ebner tat dem SC DHfK Leipzi gut – für ein Erfolgserlebnis in Wetzlar reichte es dennoch nicht.

DHfK hat das Momentum – und schenkt es wieder her

Immerhin baute Leipzig mit zunehmender Spielzeit im zweiten Durchgang ein Momentum auf, das die Gäste dank des nächsten 6:2-Laufs sogar auf zwischenzeitlich drei Tore in Front brachte (21:24/44.). Vor allem Runarsson traf in dieser Phase nach Belieben und ließ die Halle verstummen.

Die HSG fing sich jedoch wieder. Nach Lukas Krzikallas 23:25 in Unterzahl (47.), ließen die Messestädter folgenschwer abreißen. Wetzlars 9:3-Zwischenspurt auf 30:27 (56.) brachte die vermeintliche Vorentscheidung. Auch wenn sich der SC DHfK nicht aufgab und sogar noch besagte Chance zum Ausgleich in den letzten Sekunden bekam, stand am Ende die nun schon achte Niederlage im erst 14. Saisonspiel.

