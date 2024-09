Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig fertigt den VfL Gummersbach ab Stand: 22.09.2024 18:30 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hatte am Sonntag nicht nur den 70. Geburtstag zu feiern, sondern auch den zweiten Heimsieg. Dabei dominierten die Mannen von Runar Sigtryggsson das Traditionsduell gegen den VfL Gummersbach von Beginn an und setzte sich letztlich mit 34:29 durch.

Der SC DHfK lief in schwarzen Traditionstrikots auf und die schienen den Gastgebern Glück zu bringen. Mit dem alten Logo auf dem Arm führten die Leipziger in der siebten Minute bereits mit 5:3. Der VfL Gummersbach ließ in der Anfangsphase viele Chancen liegen.

Semper ist nicht zu stoppen

Angefeuert von 4.321 Fans in der heimischen Arena warfen die Leipziger weiter Tore am Fließband. Drei Treffer in Folge von Franz Semper veredelten einen 5:0-Lauf (12:7/19.). Den Gästen gelang in dieser Phase der Partie sieben Minuten lang kein Treffer. Luca Witzke beendete eine dominante erste Hälfte der Leipziger und traf zum 17:11-Halbzeitstand.

01- dhfk leipzig gummersbach Semper DSC_3476

Leipzig feiert Torfestival

Auch nach Wiederanpfiff ließen die Sachsen wenig zu, feierten neben dem 70. Geburtstag auch ein Torfestival. In der 49. Minute gelang den Hausherren die erste Acht-Tore-Führung (29:21). Die Gäste aus Gummersbach bäumten sich daraufhin auf und kamen kurz vor dem Ende noch einmal auf 28:31 ran (55.). Doch die Mannen von Sigtryggsson behielten die Nerven und brachten schlussendlich einen deutlichen 34:29-Sieg über die Zeit.

Semper- und Witzke-Gala

Die besten Werfer der Partie waren Franz Semper und Luca Witzke mit je neun Toren. Am Donnerstag, den 26. September empfangen die Grün-Weißen dann die Rhein-Neckar-Löwen. Anwurf ist 19 Uhr.