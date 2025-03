Fußball | Regionalliga Saisonaus für HFC-Abwehrspieler Halili Stand: 10.03.2025 14:49 Uhr

Nach dem schwachen Auftritt in Luckenwalde muss der Hallesche FC die nächste bittere Pille schlucken: Innenverteidiger Burim Halili fällt verletzungsbedingt für den Rest der Saison aus.

Wie der Regionalligist am Montag (10. März) mitteilte, zog sich Halili zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Luckenwalde einen Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Er wurde in der 56. Minute ausgewechselt, für ihn kam Pierre Weber ins Spiel. Serhat Polat rettete den Gästen in der 78. Minute noch einen Punkt beim Tabellenvorletzten.

HFC bereits elf Punkte hinter Lok

Bereits am Montag wurde Halili in Halle operiert. Der Ausfall kommt für den HFC zur Unzeit. Der 26-Jährige Abwehrspieler gehörte in dieser Saison zum Stammpersonal und absolvierte bisher 20 Regionalliga-Partien, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen.

Doch auch ohne Halili dürfte es für das Team von Mark Zimmermann schwer werden, den Rückstand auf Lok Leipzig an der Tabellenspitze noch aufzuholen. Die Blau-Gelben sind auf elf Punkte enteilt. Der Staffelsieg ist bei noch zehn ausbleibenden Spielen zwar kein Ding der Unmöglichkeit, allerdings müsste schon einiges zusammenkommen, damit sich das Blatt noch einmal wendet.

SpiO/pm