Basketball | BBL Saison-Aus für MBC-Pokalheld Martin Breunig Stand: 06.03.2025 13:34 Uhr

Hiobsbotschaft für den Syntainics MBC: Der frisch gekürte Pokalsieger aus Weißenfels muss bis auf Weiteres auf Center Martin Breunig verzichten, dem eine bevorstehende Finger-OP den Rest der Saison kostet.

BBL-Pokalsieger Syntainics MBC muss die Saison ohne seinen Center Martin Breunig zu Ende bringen. Das Team aus Weißenfels vermeldete am Donnerstag (6. März), dass sich der 33-Jährige aufgrund einer Fingerverletzung einer Operation unterziehen muss. Der Eingriff bei einem Handspezialisten soll am kommenden Mittwoch stattfinden.

MBC auf Suche nach Breunig-Ersatz

Die MBC-Verantwortlichen seien nach Angaben des Klubs bereits auf der Suche nach einem Ersatz für den Routinier. Breunig hatte im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München den entscheidenden Korb erzielt. In beiden Spielen des Final Four vor gut zweieinhalb Wochen waren dem Center 29 Punkte und zwölf Rebounds gelungen, womit er sich zu einer der Schlüsselfiguren des Erfolges aufschwang.



Wenige Tage vor dem Pokalhighlight hatte sich Breunig beim Liga-Heimsieg gegen Vechta den Finger ausgekugelt, anschließend aber auf die Zähne gebissen. In der laufenden Spielzeit verbuchte Breunig bis dato durchschnittlich 10,8 Punkte und 4,8 Rebounds. Für den MBC geht es nach der langen Länderspielpause am Sonntag (9. März) in der BBL weiter – der Playoffaspirant von Cheftrainer Janis Gailitis empfängt die Würzburg Baskets.

SpiO/dpa/pm