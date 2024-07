Olympia | Paris 2024 Sächsischer Sportschütze Reitz in Fahnenträger-Auswahl Stand: 15.07.2024 10:28 Uhr

Aus sechs mach zwei: Wer darf bei der Olympia-Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen? Der DOSB sucht die Fahnenträger per Online-Abstimmung. Mit dabei ist auch Sportschütze Christian Reitz.

Der im sächsischen Löbau geborene Sportschütze Christian Reitz steht zur Wahl für den deutschen Fahnenträger bei den Olympischen Sommerspielen Ende Juli in Paris. Der 37-Jährige gehört zu einer sechsköpfigen Fahnenträger-Short-List.

Drei Männer und drei Frauen stehen zur Wahl

Bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris am 26. Juli sollen ein deutscher Sportler und eine Sportlerin gemeinsam die deutsche Fahne ins Stadion tragen. Neben Reitz hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) noch Basketball-Superstar Dennis Schröder, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sowie Fußballerin Alexandra Popp, Reiterin Jessica von Bredow-Werndl und Judoka Anna-Maria Wagner zur Auswahl gestellt.

In einer Online-Abstimmung können Fans sowie die Athletinnen und Athleten des Team D bis zum 21. Juli für je einen Mann und eine Frau voten. Die Stimmen der Fans und der Athlet:innen gehen jeweils zur Hälfte in das Gesamtergebnis ein. Die Siegerin und der Sieger sollen am 25. Juli bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris verkündet werden.

Reitz holte zwei Olympiamedaillen

Reitz zählt zu den erfolgreichsten Sportschützen. Mit der Schnellfeuerpistole gewann er Olympia-Gold 2016, außerdem Olympia-Bronze 2008, drei WM- und sechs EM-Titel. Der aus der Oberlausitz stammende Polizeioberkommissar startet mittlerweile für den SV Kriftel aus Hessen.

Reitz, Schröder oder Zverev?

Bei den Männern muss sich Reitz mit prominenter Konkurrenz messen: der 30-jährige Schröder ist ein NBA-Superstar und Basketball-Weltmeister, der 27-jährige Zverev gewann bei Olympia 2021 Gold.

Basketball-Weltmeister schröder steht ebenfalls zur Wahl.

Popp, Bredow-Werndl oder Wagner?

Bei den Frauen steht mit Fußballerin Alexandra Popp ebenfalls eine 2021-Olympiasiegerin zur Wahl. Mit der deutschen Nationalmannschaft setzte sie sich im Finale 2:1 gegen Schweden durch. Jessica von Bredow-Werndl krönte sich in Tokio 2021 zur Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten. Anna-Maria Wagner holte in Japan zweimal Bronze und ist zum zweiten Mal bei Olympia dabei.

Alexandra Popp (re.)

