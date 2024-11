Radsport Sachsen-Anhalt lässt sich das Finale der Deutschland Tour 2025 einiges kosten Stand: 08.11.2024 12:45 Uhr

Die Abschlussetappe der Deutschland Tour 2025 wird von Halle nach Magdeburg führen. Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Radsportevent freuen, doch die beteiligten Parteien müssen dafür tief in die Tasche greifen.

Am Donnerstagmittag (07. November) verkündeten die Entscheidungsträger im Magdeburger Rathaus, was schon länger in der Radsportwelt vermutet wurde: Die vierte und letzte Etappe der Deutschland Tour 2025 führt einmal quer durch Sachsen-Anhalt - von Halle bis in die Landeshauptstadt nach Magdeburg.

Vom Marktplatz zum Schleinufer

Der genaue Streckenverlauf wird zwar erst im März nächsten Jahres bekannt gegeben, sicher ist allerdings schon der Start und das Ziel. Der Beginn erfolgt am 24. August 2025 auf dem Marktplatz in Halle. In Magdeburg werden dann drei Runden durch die Innenstadt gedreht, bevor die Sportler am Schleinufer das Ziel erreichen.

Der Sportliche Leiter der Deutschland Tour Fabian Wegmann freut sich schon jetzt auf die interessante Strecke: "Wir haben 100 Kilometer zwischen Halle und Magdeburg, das bringt uns viele Möglichkeiten und viel Spielraum. Die Etappe ist ungefähr 180 Kilometer lang, deswegen können wir da ein bisschen rechts und links fahren. Das ist dann schön, dass wir uns das aussuchen können."

Die Deutschlandtour wird 2025 in Magdeburg enden.

Kopfsteinpflaster statt Brocken

Im Vorfeld wurde immer mal wieder über eine spektakuläre Ankunft auf dem Brocken als Tourfinale diskutiert. Das konnte allerdings aus finanziellen und logistischen Gründen nicht umgesetzt werden. Stattdessen werden die vielen Kopfsteinpflasterstraßen Sachsen-Anhalts bei der Planung genauer begutachtet: "Da gibt es hier ja die eine oder andere Straße. Wir schauen uns das an. Es ist immer ein kleines Spektakel, muss aber auch sicher sein.", so Wegmann.

Matthias Pietsch von der zuständigen Veranstaltungsagentur geht von einer Route aus, die viel Spannung bringen wird: "Wir haben ja immer den Ansatz Klassikeretappen zu kreieren, damit auch Ausreißer eine Chance haben und dass auch dieses Spiel zwischen Hauptfeld und Ausreißern los geht."

Hohe Investitionen

Ein Spektakel, das sich die beteiligten Parteien ordentlich was kosten lassen. Nach MDR-Informationen beteiligt sich das Land Sachsen-Anhalt mit 300.000 Euro. Der Stadtrat Halle und Sponsoren des Startorts geben weitere 100.000 Euro aus und auch die Stadt Magdeburg zahlt weitere 200.000 Euro, obwohl die Summen noch deutlich größer hätten ausfallen können. "Von 500.000 Euro sind wir auf 200.000 Euro runtergegangen. Unser Eigenteil beläuft sich auf 100.000 Euro.", sagte die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Laut Martin Hummelt, dem Veranstalter der Cycle Tour, einem Jedermann-Rennen, das jährlich zwischen Halle und Magdeburg stattfindet, werden sich die Ausgaben aber lohnen: "Es ist eine Rieseninvestion und ich glaube, wir bekommen eine ganze Menge dafür: ein großes Projekt, große Aufmerksamkeit. Aber auch etwas, an dem wir hier im Land gemeinsam arbeiten können. Mit vielen Akteuren, die schon ihre Unterstützung signalisiert haben. Etwas, das für alle Menschen hier im Land zum Zuschauen toll sein wird." Die ganze Region erhofft sich durch die Beteiligung an der Deutschland Tour hohe touristische Effekte.

Das Rennen quer durch die Bundesrepublik startet am 20. August 2025 in Essen mit einem Prolog vor der historischen UNESCO-Welterbe-Kulisse Zeche Zollverein und endet vier Tage später in Magdeburg.

fb