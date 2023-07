Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Knipser Maximilian Pronichev Stand: 24.07.2023 12:30 Uhr

Kurz vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison hat sich der FC Rot-Weiß Erfurt einen torgefährlichen Mittelfeldspieler mit viel Erfahrung geholt. Maximilian Pronichev kommt aus der 2. österreichischen Liga.

Am Freitag (27. Juli) startet der FC Rot-Weiß Erfurt in die neue Saison. Die Elf von Fabian Gerber hat sich dafür noch einmal namhaft verstärtkt. Mit Maximilian Pronichev wechselt ein Mann mit Torriecher und viel Erfahrung in die Blumenstadt

Pronichev: "Wollen oben angreifen

Der gebürtige Berliner spielte in seiner Jugend an hervorragenden Akademien, so etwa für Schalke 04 und Hertha BSC. Für die Hertha-Bubis machte er auch seine ersten Schritte in der Regionalliga Nordost, schoss in der Saison 2017/18 in 19 Partien 15 Tore. Nach Leihen zu Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC, wo sich der inzwischen 25-Jährige nicht durchsetzen konnte, ging es über Rot-Weiss Essen zu Energie Cottbus. Unter Pele Wollitz drehte Pronichev wieder auf, erzielte in 36 Spielen 15 Tore und bereitete 12 vor. Letzte Saison lief er für den SV Horn in der zweiten österreichischen Liga auf.

Der Neuzugang selbst sagt über seinen Wechsel an den Steigerwald: "Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei einem großen Traditionsverein mit überragenden Fans, und dazu noch in einer so schönen Stadt. Als Team wollen wir in der nächsten Saison oben angreifen."

Mit Michael Seaton, Malcolm Badu und jetzt Pronichev hat sich RWE in der offensive noch einmal deutlich verstärkt.

pm/jar