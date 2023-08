Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt verleiht Sturmtalent Kämpfer nach Auerbach Stand: 18.08.2023 12:10 Uhr

Um Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, kehrt Paul Kämpfer dem FC Rot-Weiß Erfurt für ein Jahr den Rücken und wechselt zum VfB Auerbach. Dort klaffte nach dem Abgang von Torjäger Marc-Philipp Zimmermann eine Lücke im Sturm.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat den Vertrag mit Paul Kämpfer bis 2025 verlängert und das Angreifertalent für die laufenden Saison eine Etage tiefer an Oberligist VfB Auerbach ausgeliehen. Darüber informierten beide Vereine am Freitag (18. August). Der 19-Jährige hätte aktuell in der namhaft besetzten RWE-Offensive nur geringe Einsatzchancen und soll im Vogtland unter Trainer Sven Köhler Spielpraxis sammeln.

VfB-Trainer Köhler: "Hat gezeigt, dass er es drauf hat"

Für den VfB kommt die Verstärkung wie gerufen – den Gelb-Schwarzen war erst vor wenigen Tagen Torjägerlegende Marc-Philipp Zimmermann für ein Jahr in Richtung FSV Zwickau abhandengekommen. "Wir mussten natürlich aktiv werden und haben uns intensiv um einen Ersatz bemüht, auch wenn natürlich klar ist, dass ein gleichwertiger Stürmer wie Marc-Philipp Zimmermann nur im Profibereich zu finden wäre. Das kam für uns aber nicht infrage", wurde Sportvorstand Uwe Kramer in einer offiziellen Auerbacher Mitteilung zitiert. Der im Sommer 2022 nach zehn Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit abgestiegene VfB ist mit einer Heimniederlage gegen Grimma und dem Auswärtssieg in Wernigerode in die neue Spielzeit gestartet.

Sven Köhler, der den nun offiziellen Neuzugang schon in der laufenden Trainingswoche unter seinen Fittichen hatte, betonte: "Wir hoffen, dass er sich bei uns noch weiterentwickelt. Er hat in Erfurt bereits gezeigt, dass er es drauf hat. Jetzt soll er bei uns den nächsten Schritt machen." Kämpfer, der aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC stammt, erhielt von RWE-Trainer Fabian Gerber in der Vorsaison 15 Regionalliga-Jokereinsätze, seine Torpremiere gelang ihm im vergangenen April bei der 1:2-Niederlage in Hohenschönhausen gegen den BFC Dynamo.

red