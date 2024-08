Fußball | Thüringenpokal Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz kommen sicher weiter Stand: 16.08.2024 21:10 Uhr

Rot-Weiß Erfurt und der ZFC Meuselwitz sind Ihrer Favoritenrolle in der ersten Runde des Thüringenpokals vollends gerecht geworden. Die Mannschaft von Fabian Gerber entschied die Partie gegen den VfL Meiningen in Durchgang zwei, die Zipsendorfer gewannen bei Thüringen Jena zweistellig.

Rot-Weiß Erfurt ist ohne Bedrängnis in die zweite Runde des Thüringenpokals eingezogen (5:0). Knapp 1.700 Schaulustige sahen eine überzeugende Vorstellung des Regionalligisten beim VfL Meiningen.

RWE legte im "Stadion Maßfelder Weg" in Meiningen los wie die Feuerwehr. So gelang Lars Kleiner früh der erste Treffer (6.). Der VfL verteidigte in Hälfte eins konzentriert und hielt die Gäste aus Erfurt lange in Schach. Den Weg nach vorn fand der Underdog jedoch selten.

Dem VfL geht die Puste aus

Auch nach Wiederanpfiff lief das Spiel nahezu ausschließlich in Richtung des Meininger Tors. Der Druck auf die Gäste wurde dennoch größer, denn den Erfurtern gelang lange kein zweiter Treffer. Per Freistoß erlöste Dennis Lerche den Regionalligisten in der 71. Minute – dann brach der Bann. Bis zum Schlusspfiff reihten sich Jeremiaha Maluze (73.), Lucas Zeller (85.) und Hinata Gonda (90.) zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Das deutliche Ergebnis wurde den überlegenen Erfurtern auch in der Höhe durchaus gerecht.

ZFC Meuselwitz feiert Kantersieg

Auch der Vorjahres-Finalist ZFC Meuselwitz ist gegen Thüringen Jena aus der Landesklasse in die zweite Runde des Thüringenpokals eingezogen. Die Mannschaft von Georg-Martin Leopold gewann zweistellig (10:0).

Die Zipsendorfer legten von Beginn an den Vorwärtsgang ein. Trotz zahlreicher Gelegenheiten gelang den Gästen erst in der 27. Minute der Führungstreffer. Tino Schmidt nahm per Distanzschuss Maß – 1:0 für den Favoriten. Fortan fand der Ball immer häufiger den Weg ins Tor. Luca Bürger (32.) und Lirim Hoxha (40.) führten die Gäste bis zur Pause bereits auf die Siegerstraße. Thüringen Jena konnte in der ersten Hälfte kaum Akzente setzen. Mit 3:0 für Meuselwitz ging es in die Kabinen.

ZFC macht den Deckel drauf

Das Offensivfeuerwerk des Regionalligisten brannte auch im zweiten Durchgang nicht ab. Nicht nur Luca Bürger traf weitere zwei Mal (55./74. FE), auch seine Kollegen erzielten Tore wie am Fließband. Hansch (58./86.), Rotfuß (70.), Schätzle (0:8) und Hoxha (81.) besiegelten den Auswärtssieg über Thüringen Jena. Nichtsdestotrotz zeichnete sich auf Seiten der Gastgeber Torhüter Michael Brauer aus, der mit einigen Glanztaten Schlimmeres verhinderte. Doch auch er änderte nichts am ungefährdeten Weiterkommen des ZFC Meuselwitz.

twe