Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt muss Publikumsliebling Mergel nach Chemnitz ziehen lassen Stand: 21.05.2024 10:38 Uhr

Er war der Aufstiegsheld bei den Thüringern und in den vergangenen vier Jahren Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld von Rot-Weiß Erfurt. Ab kommende Saison aber trägt Artur Mergel das himmelblaue Trikot des Chemnitzer FC.

Der FC Rot-Weiß Erfurt verliert seinen Publikumsliebling. Wie der Regionalligist am Dienstag (21. Mai 2024) erklärte, wechselt Artur Mergel in der Liga zu Rivale Chemnitzer FC. Bei den Himmelblauen erhält er einen Vertrag bis 2026. Er ist nach Erik Weinhauer, den es zum FC Carl Zeiss Jena zieht, der zweite Stammspieler, der die Erfurter verlässt. RWE-Coach Fabian Gerber hatte in einem Gespräch mit SPORT IM OSTEN bereits angedeutet, dass es bei den Thüringern im Sommer einen großen Umbruch geben wird. Man werde den Kader auch verkleinern müssen. "Wirtschaftlich sind wir nicht in der Lage, die Topspieler zu halten."

Artur Mergel war einer der Leistungsträger beim FC Rot-Weiß Erfurt.

Mergel war Aufstiegsheld und Liebling der Fans

Der Abgang von Mergel schmerzt dennoch sehr. "Artur war ein sehr verdienter Spieler für den Verein. Wir hätten ihn gern gehalten, aber jeder weiß um unsere wirtschaftliche Situation. Wir danken Artur für seine gezeigten Leistungen und seinen Einsatz, wir wünschen ihm beruflich wie privat alles erdenklich Gute", wird Sportdirektor Franz Gerber in einer Pressemitteilung zitiert.

Mergel war im August 2020 nach Erfurt gewechselt. Mit dem damaligen Oberligisten gelang ihm zwei Jahre später die Rückkehr in die Regionalliga Nordost. Daran hatte Mergel einen Riesenanteil, erzielte in der Aufstiegssaison 22 Tore für die Thüringer. Auch in der darauffolgenden Spielzeit glänzte der Mittelfeldmann mit 13 Toren und zwölf Vorlagen.

Der 26-Jährige richtete noch emotionale Worte an die Fans und Verantwortlichen von RWE: "Eure Leidenschaft und euer unermüdlicher Einsatz sind einzigartig und haben mich stets angetrieben, mein Bestes zu geben. Vielen Dank für die unvergesslichen Momente und die gemeinsamen Erlebnisse! Ich werde die Zeit stets in meinem Herzen tragen und wünsche dem Verein alles Gute!"

Artur Mergel bei seiner Vertragsunterschrift in Chemnitz.

Freude beim Chemnitzer FC

In Chemnitz freut man sich auf Mergel. Geschäftsführer Uwe Hildebrandt sprach von einem "sehr guten Spieler, der mit seinen Fähigkeiten einen hohen Mehrwert für unser Spiel bringen kann. Wir sind sehr froh, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit uns entschieden hat."

SpiO/pm