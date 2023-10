Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt: Lopes Cabral und Elva dürfen auf A- Länderspieldebüt hoffen Stand: 06.10.2023 15:59 Uhr

Sidny Lopes Cabral und Natanas Zebrauskas werden Rot-Weiß Erfurt einige Tage fehlen. Nicht verletzungsbedingt, sondern weil beide in die Nationalmannschaft berufen worden. Der eine im Nachwuchs, die anderen zwei für das A-Team.

Große Ehre für drei Akteure von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt: Sowohl Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral, Stürmer Caniggia Elva als auch Rechtsverteidiger Natanas Zebrauskas haben von ihren Heimatverbänden Einladungen zur Nationalmannschaft erhalten. Lopes Cabral wurde dabei von Nationaltrainer Bubista erstmals ins A-Team der Kapverden berufen, ebenso wie Elva für St. Lucia.

Lopes Cabral: "War schon immer mein Traum"

Der 21-Jährige steht im Kader der Afrikaner für das Freundschaftsspiel am 17. Oktober gegen die Komoren im französischen Fos-sur-Mer. "Für mein Vaterland zu spielen war schon immer mein Traum", wurde Lopes Cabral in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. Der in den Niederlanden geborene RWE-Leistungsträger war im Sommer 2022 aus Helsingborg nach Thüringen gekommen. In der aktuellen Saison steuerte er drei Vorlagen in bis dato neun Punktspielen für das Team von Trainer Fabian Gerber bei.



Sommerneuzugang Zebrauskas wiederum, der in der Vergangenheit bereits drei Länderspiele für Litauens A-Team bestritt, gehört nun zum aktuellen U21-Team des baltischen Landes, das die EM-Qualifikationsspiele gegen Island und Tschechien vor der Brust hat.

Elva auf den Spuren seines Vaters

Auch Caniggia Elva darf für ein Nationalteam die Schuhe schnüren. Der 27-Jährige wurde für die Mannschaft von Santa Lucia nominiert. Wie schon sein Vater, der 14 Treffer im Dress des Inselstaates erzielte, kann der RWE-Stürmer auf Torejagd gehen. Elva in der Karibik geboren, wuchs in Kanada, hat daher die doppelte Staatsbürgerschaft. Mit der lucianischen Equipe könnte er in der Nations League des nord- und mittelamerikanischen Verbands CONCACAF im Oktober auf Guadaloupe treffen.

pm/jar