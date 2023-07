Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt holt Stammspieler aus Cottbus Stand: 03.07.2023 15:29 Uhr

Zehnter Neuzugang für Rot-Weiß Erfurt: Die Thüringer haben am Montag einen echten Coup gelandet. Für das Team von Coach Fabian Gerber spielt künftig ein Stammspieler von Meister Energie Cottbus.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt verstärkt sich mit einem Angreifer von Regionalliga-Meister Energie Cottbus. Malcolm Badu geht künftig für RWE auf Torejagd. Das gaben sie Thüringer am Montag (03.07.2023) bekannt. Coach Fabian Gerber freut sich: "Wir sind sehr glücklich, dass uns der Transfer gelungen ist, Malcolm ist offensiv variabel einsetzbar und bietet uns im Spiel nach vorne mehr Möglichkeiten und Torgefahr."

Kein neuer Vertrag in Cottbus

Der 26-jährige Badu kam in Cottbus in der vergangenen Saison auf 38 Spiele, schoss dabei sechs Tore und bereitete sieben Treffer vor. Nach der Spielzeit, in der die Lausitzer den direkten Aufstieg in die 3. Liga verpassten, bekam Badu allerdings keinen neuen Vertrag. Von Cottbus verabschiedete sich der Offensivspieler in der vergangenen Woche mit einem emotionalen Instagram-Post: "Ich habe diese Stadt geliebt und hier absolute Herzensmenschen kennen lernen dürfen. Das Weiterziehen fällt mir und meiner Familie sehr schwer", schrieb Badu, der zwei Jahre in Cottbus spielte.

Malcolm Badu und Trainer Fabian Gerber (v.l.)

Bisher 111 Regionalliga-Einsätze

Badu ist ausgesprochen Regionalliga-erfahren. Für Cottbus und Wolfsburg II kam der gebürtige Berliner bisher auf insgesamt 111 Regionalliga-Einsätze, in denen er 15 Tore selbst erzielte und 32 Treffer vorbereitete. Jetzt will der bei RWE angreifen: "Die Verantwortlichen hier haben sich sehr um mich bemüht. In den Spielen gegen Rot-Weiß in der letzten Saison habe ich schon erfahren dürfen, welche Wucht dieser Verein hat. Ich möchte dem Verein helfen, weiter zu wachsen, und mich als Spieler und Persönlichkeit weiterentwickeln."

pm/dh