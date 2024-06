Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt holt Hinata Gonda aus Uerdingen Stand: 03.06.2024 17:22 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt treibt die Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Künftig wird Mittelfeldspieler Hinata Gonda für die Thüringer auslaufen. Der 22-Jährige kommt vom KFC Uerdingen.

Nach dem großen Aderlass hat Rot-Weiß Erfurt am Montag (03. Juni 2024) den fünften Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Hinata Gonda kommt vom KFC Uerdingen aus der Oberliga Niederrhein. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wurde mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet.

Gonda mit viel Offensivpotenzial

Gonda, der zu Beginn des Jahres 2023 aus der Kokushikan-Universität Tokio nach Deutschland gewechselt war, erzielte in der abgelaufenen Spielzeit acht Treffer in 21 Spielen. Zudem legte er drei Tore auf.

Auf seine Zeit in der Regionalliga Nordost freut er sich schon sehr: "Ich bin unfassbar glücklich, bei so einem Traditionsverein wie Rot-Weiß Erfurt die Chance zu bekommen, mich weiterzuentwickeln. Die Fans sind wirklich wahnsinnig, auf das Gefühl, vor ihnen spielen zu dürfen, freue ich mich jetzt schon", so Gonda in einer Vereinsmitteilung.

Erfurt setzt auf Gondas Flexibilität

Auch die RWE-Verantwortlichen sind gespannt, was Gonda der Mannschaft geben kann. Sicher scheint aber zu sein, dass er "Flexibilität in Mittelfeld und Offensive" mitbringe. Davon ist zumindest Erfurts Sportdirektor Fabian Gerber überzeugt.

Nach Lars Kleiner (Aschaffenburg), Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz), Lorenz Otto (SSV Ulm) und Ömer Uzun (Rot-Weiß Ahlen) ist Gonda der fünfte externe Neuzugang. Dazu kommt Eigengewächs Pascal Manitz.

SpiO/pm