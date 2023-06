Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt angelt sich "Juwel" Muteba - Keeper Flückiger geht Stand: 29.06.2023 20:52 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat Neuzugang Nr. 9 für die kommende Fußball-Regionalliga-Saison unter Dach und Fach gebracht. Der 23-Jährige kommt mit Vorschusslorbeeren. Ex-Stammkeeper Franco Flückiger geht dagegen.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat Daniel Muteba vom bayrischen Regionalligisten TSV Buchbach verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2026. Das vermeldete RWE am Freitag.

Top-Vorlagengeber in Buchbach

Der gebürtige Angolaner hatte sich seit 2021 beim TSV als Stammspieler etabliert. In der vergangenen Saison war er mit neun Assists in 30 Partien der Top-Vorlagengeber des Zwölften im Endklassement. Hinzu kamen drei Tore. Der 23-Jährige sagt: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Erfurt. Rot-Weiß ist ein cooler Traditionsverein, und ich freue mich schon auf das erste Heimspiel vor diesen tollen Fans." Die Buchbacher Lokalzeitung "Passauer Neue Presse" schreibt von einem "echten Juwel, dessen unerwarteten Abgang schmerzt".

Vertrag mit Ex-Stammkeeper Flückiger aufgelöst

Rot-Weiß Erfurt hat den Vertrag mit Schlussmann Franco Flückiger aufgelöst. Das gaben die Thüringer ebenfalls am Freitag bekannt.

Torhüter Franco Flückiger saß zuletzt auf der Erfurter Bank.

Der 32-Jährige hatte ursprünglich noch einen Kontrakt bis 2024. Der geborene Stendaler war in der vergangenen Saison ablösefrei von Drittliga-Absteiger Türkgücü München gekommen und galt als einer der prominentesten Neuzugänge beim Aufsteiger. Flückiger eroberte sich einen Stammplatz und stand in den ersten 31 der 34 Liga-Partien im Kasten. Nach einem Patzer in Babelsberg war er dann aus dem Kader geflogen. In die neue Saison wäre er mit einem Rückstand auf den jungen Lukas Schellenberg gegangen. Der 22-Jährige hatte Flückiger schon in den letzten Drittliga-Begegnungen ersetzt.

