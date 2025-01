Fußball | Bundesliga Rose mit Offensivproblemen nach Bochum - "Etwas einfallen lassen" Stand: 17.01.2025 12:20 Uhr

Nicht weniger als vier Offensivspieler fehlen RB Leipzig beim Gastspiel am Samstag in Bochum. RBL-Coach Rose muss kreativ mit den Kaderpositionen umgehen. Der Coach reagierte auch auf Wechselgerüchte um Benjamin Sesko.

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gehen zum wiederholten Mal in dieser Saison die Optionen aus - dieses Mal im Angriffszentrum. "Wir sind nicht mit gesunden und einsatzfähigen Offensivspielern gesegnet. Von daher stellt sich das fast von alleine auf", sagte der 48-Jährige vor dem Spiel beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN). Er habe sich aber "etwas einfallen lassen".

Openda, Sesko, Silva fallen aus

Lois Openda und Benjamin Sesko fehlen nach ihren späten Gelb-Roten Karten beim 1:2 beim VfB Stuttgart unter der Woche gesperrt, dazu sind auch André Silva ("leichte Wadenprobleme") und Yussuf Poulsen ("vielleicht eine Kaderoption") nach ihren Verletzungen noch nicht wieder fit für die Startelf. Christoph Baumgartner, eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, werde "eine wichtige Rolle haben" verriet Rose - der Österreicher könnte ins Sturmzentrum rücken.

Rose: Baumgartner (re.) wird "wichtige Rolle haben".

Sesko weg? "Wären mit Hammer geföhnt"

Vor allem Openda hätte den Platzverweis "stecken lassen können", sagte Rose, der seine beiden Leistungsträger jedoch "nicht ins Achtung stellen" wollte: "Lois ist kein dummer Junge, er weiß, dass uns das nicht hilft." Verdutzt reagierte Rose auf Gerüchte um einen Winter-Wechsel von Sesko zum FC Arsenal. "Wir wären mit einem Hammer geföhnt", so der Coach, "wenn wir jetzt noch einen Offensivspieler abgeben würden. Kein Thema."

Vermeeren-Vertrag verlängert sich bis 2029

Und auch das Talent Arthur Vermeeren bleibt RB erhalten. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, wurde die im Sommer mit Atletico Madrid vereinbarte Kaufpflicht aufgrund der entsprechenden Anzahl an Einsätzen aktiviert, der 19-Jährige besitzt nun einen Vertrag bis 2029. Auch ohne echten Neuner soll in Bochum zum Rückrundenstart der nächste Dreier her. Doch Rose warnte: "Wir wissen alle, wie schwer es in Bochum ist." Im Ruhrpott erwarte den Favoriten ein "enges, kleines Stadion, ein gewisser Aufwärtstrend und Glaube an den Klassenerhalt".

sid