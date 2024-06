Radsport | LOTTO Thüringen Ladies Tour Renndirektorin Hohlfeld traut Bauernfeind eine Überraschung zu Stand: 20.06.2024 15:40 Uhr

Am 25. Juni startet die LOTTO Thüringen Ladies Tour in ihre 36. Ausgabe. Für Tour-Chefin Vera Hohlfeld gehört auch eine deutsche Fahrerin zu den Geheimfavoritinnen.

Hinter Vera Hohlfeld liegen Wochen der Arbeit, der Anspannung und natürlich der Vorfreude. Zum bereits 36. Mal versammelt sich die internationale Radsport-Elite vom 25. bis 30. Juni bei der LOTTO Thüringen Ladies Tour, der hochkarätigsten internationalen Etappenfahrt in Deutschland. Renndirektorin Hohlfeld und ihr Team hatten – wenig verwunderlich – alle Hände voll zu tun, um einen reibungslosen Start am Dienstag (25. Juni) in Jena zu gewährleisten.

Die wohl wichtigste Nachricht kam dabei erst vor gut einer Woche: Es konnten ausreichend ehrenamtliche Streckenposten gefunden werden, die die Tour absichern. Insgesamt wird das Rennen über sechs Teilstücke von mehr als 700 Ordnern unterstützt. Dem vorangegangen war ein "Hilferuf, der durch ganz Deutschland ging", erklärte Hohlfeld am Donnerstag (20. Juni 2024) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN.

Weltelite versammelt - Titelverteidigerin fehlt

Die breite Unterstützung unterstreiche die Bedeutung der Thüringen-Rundfahrt. Von Jahr zu Jahr setzt das Radrennen neue Maßstäbe und entwickelt sich kontinuierlich weiter. "Wir haben in den letzten Jahren viel Wertschätzung und Stärkung von außerhalb bekommen", so Hohlfeld. Das zeigt auch das erneut hochkarätig besetzte Teilnehmerinnenfeld, das nicht zuletzt das Einzelzeitfahren in Altenburg als Generalprobe für die Olympischen Spiele nutzen will.

Zehn der 19 angemeldeten Teams sind Bestandteil 0der UCI World Tour. Titelverteidigerin Lotte Kopecky (Belgien) wird zwar fehlen, ihr Team SD Worx-Protime mit der Vorjahresdritten Mischa Bredewold (Niederlande) gehört laut Hohlfeld aber erneut zu den großen Favoriten. Starke Konkurrenz kommt von den Teams Lidl-Trek und Canyon/Sram Racing.

Ricarda Bauernfeind könnte bei der Ladies Tour für eine Überraschung sorgen.

Die Hoffnungen ruhen auf Bauernfeind

Für Hohlfeld, selbst mehrfache Etappensiegerin und Olympia-Vierte von 1996, könnte mit Ricarda Bauernfeind (Canyon/Sram Racing) auch eine deutsche Fahrerin überraschen. Die 24-Jährige schloss die Thüringen-Rundfahrt vor zwei Jahren als Gesamtfünfte ab und gewann im vergangenen Jahr eine Etappe bei der Tour de Femmes. Mit wem sich Bauernfeind ab Dienstag konkret messen wird, steht noch nicht im Detail fest. Bis 72 Stunden vor dem Start können die Teams ihre Athletinnen melden.

Daneben ruhen die deutschen Hoffnungen natürlich auf dem Thüringer Team Maxx-Solar Rose um die deutsche Vizemeisterin Katharina Fox. "Sie werden versuchen, wie jedes Jahr in der Spitzengruppe mitzufahren", blickte Hohlfeld voraus. "Es wird schwer, aber ausgeschlossen ist es nicht." Die Devise heißt: "Mutig sein, angreifen und Durchhaltevermögen beweisen."

jsc

SPORT IM OSTEN überträgt alle Etappen der LOTTO Thüringen Ladies Tour im Livestream.