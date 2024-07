Fußball | Testspiel RB-Trainer Rose zu Auer Fanprotesten: "Autobahn Richtung Erzgebirge ziemlich voll" Stand: 19.07.2024 21:39 Uhr

RB Leipzigs Coach Marco Rose macht sich keine Sorgen darüber, dass RB Leipzig keinen Testgegner am nächsten Freitag findet. Proteste Auer Fans gegen den geplanten Test kontert der Coach mit Beobachtungen der Fanströme.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat sich zum Protest von Aue-Fans zum geplanten Testspiel der Veilchen gegen RB Leipzig geäußert. Der Drittligist soll am kommenden Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei RB antreten.

Rose: "Menge Fans aus Mitteldeutschland"

"Wir lassen uns da jetzt nicht mehr aus der Reserve locken. Wir nehmen, wie es kommt", so Rose am Rande der Partie gegen den SV Babelsberg am Freitag. Auch in Babelsberg hatte die organisierte Fanszene einen Test gegen RB abgelehnt.

Rose sagt, es gäbe viele Mannschaften, die gerne gegen RB spielen würden. Und der 47-Jährige erinnert an die Heimfahrten seines Co-Trainers Marco Kurth nach Schneeberg im Erzgebirge: "Wenn es dann sechs, sieben, vielleicht auch 100 oder 1000 gibt, die was dagegen haben, dann kann ich nur sagen: Wenn unser Co-Trainer Marco Kurth nach einem Bundesliga- oder Champions-League-Spiel Richtung Erzgebirge fährt, dann ist die Autobahn Richtung Erzgebirge richtig voll. Mit einer Menge Fans aus Chemnitz, mit einer Menge Fans aus Mitteldeutschland und wahrscheinlich sogar mit ein paar Fans aus dem Erzgebirge. Denen wollen wir gerecht werden. Aber jedem das Seine", so der bei Lok Leipzig groß gewordene Rose, der auch schon für die Traditionsvereine Dortmund und M' gladbach gearbeitet hat. Man werde schon einen Gegner finden.

Aue-Fans sehen Identität des Kumpelvereins in Frage gestellt

Auer Anhänger hatten beim Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch ein Plakat aufgehangen: "Testspiel absagen". Ansonsten werde man die Zusammenarbeit mit dem Verein aufkündigen. In einem offenen Brief formulierte die Fanszene: " Für uns ist der Kumpelverein die Identität unseres Traditionsvereins und nicht nur eine Marke! Ein Spiel gegen Red Bull Leipzig, einen 'Verein', der für alles steht, was wir ablehnen, widerspricht diesen Prinzipien und Traditionen, auf die wir so stolz sind. Der Weg des Leipziger Konstrukts wird nicht demokratisch durch seine Mitglieder bestimmt, vielmehr werden hier nur die profitsüchtigen Interessen des Milliardenkonzerns aus Österreich verfolgt." Der Vorstand von Erzgebirge Aue hatte zuvor einem Testspiel gegen RB mehrheitlich zugestimmt. Der Klub will daran trotz der Proteste festhalten.

Ein Protest-Plakat von Auer Fans beim Test gegen Borussia Dortmund

cke