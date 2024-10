Fußball | Bundesliga RB Leipzigs Hoffmann für Nationalmannschaft nominiert Stand: 15.10.2024 14:08 Uhr

Große Ehre für Giovanna Hoffmann von RB Leipzig: Die Stürmerin hat eine Einladung zur Nationalmannschaft erhalten und wird damit bei den kommenden Länderspielen im Kader von Bundestrainer Christian Wück stehen. Zwei weitere RB-Frauen dürfen sich in der neugeschaffenen U23 beweisen.

Giovanna Hoffmann macht den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Die 26 Jahre alte Angreiferin von Bundesligist RB Leipzig wird Ende Oktober Teil der Frauen-Nationalmannschaft sein. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag (15. Oktober 2024) mit. Sie könnte damit die erste Spielerin von RBL werden, der die Ehre zu Teil wird, für die deutsche A-Nationalmannschaft aufzulaufen.

Hoffmann: "Unfassbar große Ehre"

"Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dass es wirklich passiert. Da sind so viele Emotionen, dass ich es kaum in Worte fassen kann", wird Hoffmann in einer Mitteilung ihres Klubs zitiert. Es sei "eine unfassbar große Ehre, für Deutschland spielen und am Lehrgang teilnehmen zu dürfen. Mein Weg dahin war lang und nicht ohne Hindernisse, deshalb bin ich einfach überglücklich und sehr dankbar, dass ich jetzt dabei sein darf."

Bundestrainer Christian Wück erklärte in einer Verbandsmitteilung: "Giovanna Hoffmann erfüllt unser Positionsprofil einer Mittelstürmerin nahezu zu 100 Prozent. Wir sind gespannt, ob sie die in der Frauen-Bundesliga gezeigten Leistungen auch international auf hohem Niveau abrufen kann."

Gegen England in Wembley

Hoffmann stößt damit zum elitären Kreis der Spielerinnen um Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn vor, die im Sommer bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen hatten. Ihre Premiere könnte sie somit am 25. Oktober beim Testspiel im legendären Wembley-Stadion gegen Europameister England feiern. Vier Tage später steht für Bundestrainer Christian Wück und sein Team ein Duell mit Australien in Duisburg auf dem Programm.

Bundestrainer Christian Wück (Mitte, in grauer Strickjacke) weilt zur Beobachtung unter Zuschauer*innen beim Spiel RB Leipzig gegen Werder Bremen.

Hoffmann kennt sich aus beim DFB

Hoffmann, die vor der Saison vom SC Freiburg zu RBL wechselte, ist beim DFB keine Unbekannte und durchlief seit der U16 verschiedene Nachwuchsmannschaften. Sie kommt im DFB-Trikot auf 21 Einsätze. Für die gebürtige Bremerhavenerin ist es die Belohnung für einen tollen Start in die Bundesliga-Saison. In fünf Spielen erzielte sie drei Treffer selbst und bereitete ebenso viele vor. Zuletzt war sie auch beim 2:0-Erfolg gegen Carl Zeiss Jena erfolgreich.

Neugeschaffene U23 soll internationale Vergleiche ermöglichen

Zum ersten Kader der neu gegründeten U23, die in der Saison 2024/25 an einer europäischen Spielrunde teilnehmen wird, gehören mit Vanessa Fudalla und Julia Landenberger zwei weitere Spielerinnen von RB Leipzig. Mit der U23 soll der Spielbetrieb des weiblichen Nachwuchses gewährleistet werden, die normalerweise im Zwei-Jahres-Rhythmus eine U20-WM spielen. Die U23 wird in dieser Saison die U20 ersetzen und auch von deren Trainerin Kathrin Peters betreut. In ihrem ersten Spiel trifft das Team am 24. Oktober auf Frankreich, am 28. Oktober geht es dann nach Italien.

Vanessa Fudalla steht mit fünf Toren aktuell an der Spitze der Torjägerinnenliste der Bundesliga.

