Fußball | Bundesliga RB Leipzig will auch ohne Xavi Serie ausbauen

Am Samstag steigt das Topspiel der Bundesliga. Der Zweite, RB Leipzig, empfängt den Dritten, SC Freiburg. Und auch ohne den verletzten Xavi Simons wollen die Leipziger die Ungeschlagenen-Serie in der Liga ausbauen.

Marco Rose will nach dem Ausfall von Spielmacher Xavi Simons keine großen Alibis zulassen. "Das Fehlen von Xavi ist keine Ausrede. Wir haben einen außergewöhnlich guten Spirit, wir werden uns wehren und Ergebnisse holen", meinte der Cheftrainer zum Thema Entscheidungsfindung vor dem Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr im Audiostream & Liveticker) gegen den SC Freiburg. Die Breisgauer reisen als Tabellendritter zu den derzeit zweitplatzierten Sachsen.

Operation oder nicht bei Xavi?

RB muss mehrere Wochen auf den niederländischen Nationalspieler verzichten, der sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zugezogen hatte. Ob der 21-Jährige operiert werden muss, ist immer noch offen, betonte Rose.

Die Offensivaktionen von Xavi Simons werden RB Leipzig fehlen.

"Wir müssen uns nur ein bisschen neu erfinden"

Große taktische Umstellungen plant der Trainer nach dem Xavi-Ausfall nicht. "Das System müssen wir nicht anpassen, wir haben eine gute Kaderplanung betrieben. Es fehlen Spieler mit bestimmten Fähigkeiten, die großen Impakt auf unser Spiel haben. Es hat aber keinen Einfluss auf die Systematik. Wir müssen uns nur ein bisschen neu erfinden", sagte Rose, der wenigstens auf die Kader-Rückkehr von Lukas Klostermann (Magen-Darm-Infekt) hofft.

Chance für Baumgartner

In der Offensive wird nun Christoph Baumgartner zum Zug kommen. "Jetzt ist Baumi mal dran. Er ist ein Topspieler, der sich zwischendurch schonmal mehr verdient hatte", meinte Rose, der auch Elif Elmas und Viggo Gebel als Optionen sieht: "Der kleine Viggo bekommt irgendwann sein erstes Bundesligaspiel - unser Leipziger Jung." In Kürze wird auch Schalke-Neuzugang Assan Ouedraogo ins Mannschaftstraining einsteigen und dann für "fünf oder zehn Minuten Kurzeinsätze bekommen", kündigte Rose an.

Roses Top-Heimbilanz gegen Freiburg

Gegen den Sportclub hat der RB-Trainer im eigenen Stadion immer gewonnen, egal ob er Trainer bei RB, in Mönchengladbach oder Dortmund war. Dennoch warnt er vor den Standards der Breisgauer: "Die müssen wir weg verteidigen. Freiburg ist eine sehr stabile Mannschaft, sie verteidigen unheimlich fleißig und versuchen, spielerische Lösungen zu finden."

SCF-Coach Julian Schuster: Brauchen stabile Defensive

Die Freiburger werden, wenn man den Ankündigungen von Trainer Julian Schuster Glauben schenken darf, mit einer eher abwehrorientierten Aufstellung antreten. "Gegen Leipzig braucht man eine stabile Defensive", sagte der Coach mit Blick auf die RB-Offensive. Allerdings habe RBL auch eine sehr stabile Abwehr in der Liga. "Die haben in sieben Spielen sechs Mal zu Null gespielt, haben nur zwei Gegentore bekommen. Wenn mal was durchkommt, haben sie auch einen sehr guten Mann zwischen den Pfosten."

Julian Schuster hat mit sienem SC Freiburg einen starken Saisonstart hingelegt.

