Champions League RB Leipzig will gegen Liverpool den Knoten lösen Stand: 22.10.2024 19:21 Uhr

In der Bundesliga hat sich RB Leipzig bis dato ungeschlagen in den obersten Gefilden festgesetzt. Noch ohne Erfolgserlebnis ist das Team von Trainer Marco Rose jedoch in der Champions League. Ausgerechnet gegen Premier-League-Spitzenreiter Liverpool soll sich das ändern.

"Der Glaube an sich und der Glaube, aus jeder Situation etwas Gutes zu machen, was entstehen zu lassen, nie aufzugeben, das waren ganz wichtige Attribute, die ich bei 'Kloppo' gelernt habe", erzählte Marco Rose am Dienstagnachmittag einem britischen Journalisten, der ihn nach seinem früheren Lehrmeister beim FSV Mainz 05 gefragt hatte. Und all das wird der längst auch zum dauerhaften Champions-League-Trainer gereifte Rose nun auch seiner Mannschaft von RB Leipzig wieder versuchen einzuimpfen, wenn am Mittwochabend (21 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) der FC Liverpool in der Messestadt gastiert.

Rose hofft auf den Knotenlöser

Klopp, davon ist auszugehen, wird von seinem Urlaubsdomizil auf Mallorca genau hinschauen, was sich sein einstiger Schützling Rose ausgedacht hat, um dem Team seines Liverpool-Nachfolgers Arne Slot ein Bein zu stellen. Eine Überraschung könnte für RB zu kaum einem günstigeren Zeitpunkt kommen. Noch wartet der momentane Bundesliga-Zweite auf die ersten Punkte in dieser Königsklassensaison. "Es ist Liverpool, vorher war es Atletico Madrid und Juventus Turin, da haben wir zweimal mit einem Tor verloren", erinnerte Marco Rose zwar sogleich an diese dritte Mammutaufgabe des Wettbewerbs in Serie.



Gleichwohl weiß der 46-Jährige nur zu gut um die potenzielle Dynamik, wenn der erhoffte Knotenlöser auf internationalem Parkett weiterhin auf sich warten ließe. Alles andere als ein Entscheidungsspiel sei das Duell mit dem in bester Verfassung anreisenden Premier-League-Spitzenreiters, meinte Rose. Aber "mit unserem Start haben wir uns ein bisschen Druck aufgebaut. Es wäre wichtig, dass wir anfangen zu punkten. Irgendwann kommst du natürlich in die Situation, dass du Spiele gewinnen musst. Und es wäre schon cool, wenn wir morgen damit anfangen würden."

Raum-Ausfall: "Ein bisschen neu erfinden"

Um die Playoffs des zuweilen noch gewöhnungsbedürftigen Formats, in dem sich alle 36 Teilnehmer in einer Gesamttabelle wiederfinden und jeder acht Spiele absolviert, zu erreichen, braucht es laut Rose "mindestens acht bis zehn Punkte". Rein personell ist sein Team schadlos aus dem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Mainz gekommen. Nur die Langzeitausfälle Assan Ouedraogo, Xaver Schlager und David Raum werden fehlen.



Aber vor allem Raums Sprunggelenksverletzung sorgt dafür, dass "wir uns ein bisschen neu erfinden müssen", sagte Rose. "Das Schöne ist, wir können dabei flexibel sein." Besagte Bundesligapartie gegen Roses alten Klub bot eine mögliche Option – mit Kapitän Willi Orban, Lukas Klostermann und Castello Lukeba in einer defensiven Dreierkette sowie Antonio Nusa und Lutsharel Geertruida als Schienenspieler auf Außen.

Rose lobt Liverpool, Xavi hat "Gänsehaut"

Doch ganz gleich, wem und welcher Formation der RB-Cheftrainer nun das Vertrauen schenkt. Der kommende Kontrahent ist ein "Brett". Unter Klopp-Nachfolger Arne Slot hat Liverpool in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zehn von elf Pflichtspielen gewonnen. Die Reds agieren "nach wie vor unglaublich intensiv, sehr gut im Pressing, sie verteidigen sehr fleißig, sind sehr robust, gegen den Ball einfach stark. Das hat sie immer ausgezeichnet", zählte Marco Rose auf und blickte vorfreudig voraus: "Ein Topgegner, eine tolle Aufgabe, die auf uns wartet."



Der in diesem Moment neben ihm auf dem Pressekonferenzpodium postierte Xavi sekundierte aus Spielersicht: "Solche Duelle wie morgen sind einfach ein Traum, der in Erfüllung geht, ein Gänsehautgefühl. Ich kann es kaum erwarten, gegen sie anzutreten."

mhe